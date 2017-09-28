13:00, 28 Eylül 2017 Perşembe

Almanya İncirlik'ten tamamen ayrıldı



Foto: Arşiv

Almanya Savunma Bakanlığı, İncirlik üssünde konuşlu son Alman askerlerinin de dün İncirlik'ten ayrıldığını açıkladı.

Alman askeri birliklerinin İncilik askeri hava üssünden çekilme işlemleri tamamlandı. Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İncirlik üssünde konuşlu son Alman askerlerinin de dün İncirlik'ten ayrıldığı belirtildi. Alman birliklerin Ürdün'deki El Azrak hava üssüne tamamen taşınmasının gelecek ayın ilk haftalarında büyük ölçüde tamamlanması planlanıyor. Alman askerleri kısa bir süre sonra DAEŞ ile mücadele koalisyonuna destek olmak için ikmal ve keşif uçuşlarını Ürdün'deki El Azrak hava üssünden yeniden gerçekleştirmeye başlayacak.



Almanya'nin İncirlik üssünde konuşlu yaklaşık 260 askeri, bir ikmal uçağı ve tornado jetleri bulunuyordu. Kaynak: NTV

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