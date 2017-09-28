Bakan Albayrak'tan 'yaz saati' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Yaz saati uygulamasıyla ilgili Danıştay'ın dünkü kararı açıkçası esas yönüyle ilgili hiçbir etkisi yok. Sadece usulle ilgili kanundaki maddenin geçerlilik süresiyle ilgili bir husus. Teknik bir konu. Arkadaşlar usulle ilgili düzeltmeyi yapıp birkaç gün içerisinde bitirip devam edecek. Aynı istikamette devam edeceğiz. Orada bir problem yok.” dedi.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Kadir Topbaş’ın yerine, Başakşehir'in Kurucu Belediye Başkanı Mevlüt Uysal aday olarak belirlendi
Devlet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Orhan Eren vefat etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Yaz saati uygulamasıyla ilgili Danıştay'ın kararı açıkçası esas yönüyle ilgili hiçbir etkisi yok. Aynı istikamette devam edeceğiz.” dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY'de düzenlenen referandumla ilgili olarak Barzani'ye, ''Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimiyle adeta kendini ateşin ortasına atmış bulunuyor. Otur oturduğun yerde. Para, pul, her şey var. Petrolün var. Rahat dur'' dedi.
Rize'de sağanağın yol açtığı heyelanda toprak dolan evdeki kadın öldü, annesi yaralandı. Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
11. Beyoğlu Sahaf Festivali mizah dergileri ve çizgi romanlar yoğun ilgi görüyor
2004’ün nisan ayından bu yana sürdürdüğü İBB Başkanlığı görevinden seçime 1.5 yıl kala istifa eden Kadir Topbaş’ın yerine geçecek isim, bugün belli olacak.
Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2,5 saat süren güvenlik toplantısı gerçekleştirildi
Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Irak arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra IKBY'de gerçekleştirilen sözde referandum bağlamındaki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
İstanbul'da Sarıyer başta olmak üzere sağanak yağış nedeniyle, vatandaşlarım zor anlar yaşadığı bildirildi
Bolu'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanıklar eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Güneşer, Yarbay Ceylan ve Yüzbaşı Kıyak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
İzmir merkezli 10 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, cuma gününden itibaren Türkiye'den Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerine karşılıklı uçuşların askıya alınacağını duyurdu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, IKBY'deki referanduma ilişkin "En az beş bin ülkücü gönüllü, başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir." dedi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Bakü'den kalkan bir trenin Tiflis üzerinden Kars’a gelişine şahitlik ettik ve herhangi bir aksaklıkla karşılaşmadık" dedi