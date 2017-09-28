13:14, 28 Eylül 2017 Perşembe

Bakan Albayrak'tan 'yaz saati' açıklaması





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Yaz saati uygulamasıyla ilgili Danıştay'ın kararı açıkçası esas yönüyle ilgili hiçbir etkisi yok. Aynı istikamette devam edeceğiz.” dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Yaz saati uygulamasıyla ilgili Danıştay'ın dünkü kararı açıkçası esas yönüyle ilgili hiçbir etkisi yok. Sadece usulle ilgili kanundaki maddenin geçerlilik süresiyle ilgili bir husus. Teknik bir konu. Arkadaşlar usulle ilgili düzeltmeyi yapıp birkaç gün içerisinde bitirip devam edecek. Aynı istikamette devam edeceğiz. Orada bir problem yok.” dedi. DANIŞTAY DURDURMA KARARI VERMİŞTİ Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.

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