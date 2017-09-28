13:25, 28 Eylül 2017 Perşembe

Sırbistan'da "Belgrad 1521-1867" Sempozyumu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Yunus Emre Enstitüsü ile Belgrad Tarih Enstitüsü tarafından düzenlenen iki günlük "Belgrad 1521-1867" Uluslararası Bilim Sempozyumu başladı.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen sempozyumun açılışına Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selim Aslantaş ve Belgrad Tarih Enstitüsü Müdürü Srdjan Rudic'in yanı sıra akademisyenler ve diğer konuklar katıldı.

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Sırbistan ile Türkiye'nin kültür, anlayış ve mutfakları açısından benzer özelliklere sahip olduğunu belirterek Türklerin Balkanlar'da uzun yıllar yaşadığını ve Sırpların da Türk tarihinde önemli izler bıraktığını söyledi.

Bilgiç, bugün Sırbistan'ın başkenti olan Belgrad şehrinin de Balkanlar'da Türkiye için son derece önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Aslantaş da Belgrad şehrinin Osmanlı tarihinde stratejik öneme sahip olduğuna işaret ederek şehrin aynı zamanda kültürel bir merkez olduğunu söyledi.

Belgrad Tarih Enstitüsü Müdürü Rudic de sempozyumda Osmanlı'nın Sırbistan'daki varlığının ele alınacağını belirterek "Sempozyum aynı zamanda son Osmanlı birliğinin Belgrad'dan ayrılışının 150. yıl dönümü anısına yapılıyor." dedi.

Sempozyum yarın sona erecek.