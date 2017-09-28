Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri (OHCHR) Yardımcısı Kate Gilmore, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 36. oturumunda üye ülkelere hitaben yaptığı konuşmada, son üç yıldır Yemen'de insani durumun giderek kötüleştiğini ve çatışmaların nüfus üzerinde yıkıcı etkiler oluşturduğunu kaydetti.
"Dünyanın en büyük insani krizi Yemen'de yaşanıyor." diyen Gilmore, 27,4 milyon olan toplam nüfusun 18,8 milyonunun insani yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.
Gilmore, sivillerin 10,3 milyonunun çok acil yardıma ihtiyacı bulunduğunu, 7,3 milyonunun da kıtlığın eşiğinde olduğunu bildirdi.
Gilmore, Nisan 2014'ten bu yana ülkede çıkan çatışmalarda OHCHR Yemen Ofisi'nin 5 binden fazla sivilin yaşamını yitirdiğini ve yaklaşık 9 bin sivilin yaralandığını tespit edip belgelediğini aktardı.
Bu rakamın çok daha üzerinde sivilin hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerine vurgu yapan Gilmore, 3 milyondan fazla insanın da evlerini terk etmeye zorlandığını belirtti.
Yemen'deki felaketin "insan yapımı" olduğuna işaret eden Gilmore, halkın giderek fakirleştiğini ve ülkedeki insani durumun günden güne daha da kötüleştiğini dile getirdi.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı raporda, kolera salgınının ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana ülke genelinde 704 bin 544 şüpheli vaka görüldüğü ve salgın nedeniyle 2 bin 103 kişinin öldüğü belirtilmişti.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı ülkede, Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği meşru yönetim yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.
Türkiye’den 39 firmanın katıldığı fuar üç gün sürecek. Fuar, Pakistan sağlık sektörünü güçlendirmeyi ve iki ülke arasındaki iş birliğini arttırmayı hedefliyor
Birleşik Krallık Başbakanı May, "Doğru kural ve düzenlemeler çerçevesinde işleyen bir serbest piyasa ekonomisi, insanlığın kollektif ilerlemesinin en büyük araçlarından biridir" dedi
Nijerya Başsavcılığı tarafından kurulan komisyon, yolsuzlukla ilgili yürütülen davaları takip edecek.
Lüksemburg mahkemesi, PKK'ya ait Roj NV şirketine ait 10 milyon doların dondurulması kararına yapılan itirazı reddetti
OHCHR Yardımcısı Gilmore, dünyanın en büyük insani krizinin Yemen'de yaşandığını belirterek, ülkede Eylül 2014'ten bu yana 5 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 9 bin sivilin yaralandığını tespit ettiklerini söyledi.
Yunus Emre Enstitüsü ile Belgrad Tarih Enstitüsü tarafından düzenlenen iki günlük uluslararası sempozyum, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başladı
Almanya Savunma Bakanlığı, İncirlik üssünde konuşlu son Alman askerlerinin de dün İncirlik'ten ayrıldığını açıkladı.
Afrika Birliği ülkelerinden Cibuti’de askeri üssü bulunan Çin 5 yıl içerisinde Afrika Birliğine 100 milyon dolar tutarında askeri yardım yapacağını duyurdu
Azerbaycan'a giden Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "İşgal altındaki Karabağ'ın da mutlaka kurtarılması gerekiyor" dedi.
Malezya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının bir sonraki duyuruya kadar Kuzey Kore'ye seyahat etmelerinin yasaklandığını belirtti
Katar Hava Yolları, Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerine yönelik tüm uçuşları yarından itibaren askıya alacağını duyurdu
Suriye'nin Hama ilinde rejim kontrolündeki bölgede 1,5 aydır mahsur kalan binlerce sivilin üzerine Beşşar Esed rejimi güçlerinin ateş açtığı ortaya çıktı
Farah vilayetindeki 3 polis karakoluna düzenlenen saldırıda 10 polis hayatını kaybetti
Örebro kentinde kundaklanan camiyi ziyaret eden Kral Gustaf, İsveç'te herkesin özgür biçimde ibadet etme hakkına sahip olduğunu belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti
Bali Adası'nda faaliyete geçen Agung Yanardağı'nın çevresinden tahliye edilen kişilerin sayısının 100 bine yaklaştığı bildirildi
Yunanistan'ın Meis Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan botun batması sonucu 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti