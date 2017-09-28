13:49, 28 Eylül 2017 Perşembe

Eski bakan Orhan Eren vefat etti





Devlet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Orhan Eren vefat etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 43. Hükümet Döneminde Devlet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Orhan Eren vefat etti. Ankara Milletvekili olarak 13, 14, 15 ve 16. dönemlerde TBMM'de görev alan Eren için yarın Mecliste bir tören düzenlenecek. Eren, Kocatepe Camii'nde cuma vakti kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ankara Nallıhan'da 1922 yılında doğan Eren, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukat olarak çalışan Eren, Ankara Belediye Başkanlığı da yaptı. Eren, evli ve iki çocuk babasıydı.

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