13:59, 28 Eylül 2017 Perşembe

Nijerya'da yolsuzlukla mücadelede özel komisyon kuruldu





Nijerya Başsavcılığı tarafından kurulan komisyon, yolsuzlukla ilgili yürütülen davaları takip edecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Nijerya'da yolsuzlukla mücadele için 15 kişilik komisyon kuruldu. Nijerya Başsavcılığı tarafından kurulan komisyon, yolsuzlukla ilgili yürütülen davaları takip edecek. Davalarla ilgili rapor tutacak olan 15 kilişik komisyon, mahkemelerin işleyişinin hızlandırılması için tavsiyelerde de bulunacak. Ulusal Yargı Konseyi sözcüsü Soji Oye, hakim ve avukatların bulunduğu komisyonun başına Temyiz Mahkemesinin eski Başkanı Ayo Salami'nin getirildiğini açıkladı. İktidara geldiği 2015'te yolsuzluğa karşı savaş ilan eden Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yolsuzlukla mücadelede hakim ve avukatların kendisine yeterince destek olmadıkları eleştirisinde bulunmuştu. Petrol ve doğalgaz gibi zengin yeraltı kaynaklarına sahip Nijerya'da gelir dağılımındaki adaletsizlikler, rüşvet ve yolsuzluklar büyük sorun oluşturuyor.

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