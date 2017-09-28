14:22, 28 Eylül 2017 Perşembe

Başbakan May’den “serbest piyasa” vurgusu





Birleşik Krallık Başbakanı May, "Doğru kural ve düzenlemeler çerçevesinde işleyen bir serbest piyasa ekonomisi, insanlığın kollektif ilerlemesinin en büyük araçlarından biridir" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, serbest piyasa ekonomisinin öneminin unutulmaması gerektiğini belirtti. İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) “20.Yıl Konferansı’nda” konuşan May, “Doğru kural ve düzenlemeler çerçevesinde işleyen bir serbest piyasa ekonomisi, insanlığın kollektif ilerlemesinin en büyük araçlarından biridir. Serbest piyasa ekonomisinin yeni bileşimi, insanlığı duraklamadan ve karanlıktan modern çağın aydınlığına çıkarmıştır.” ifadelerini kullandı. Serbest piyasa ekonomisinin temellerinin korunması çağrısında bulunan May, “Sorgulanmayacak şekilde bu (serbest piyasa) bir ülkede yaşam standartlarını artırmanın ve sürdürülebilir kılmanın tek yoludur. Ekonomik politikamızın merkezinde sıradan çalışan insanların işlerinin korunmasının, yaşam standartlarının yükseltilmesinin olduğunu asla unutmamalıyız.” dedi. Başbakan May ekonomi politikalarının belirsiz ideoloji veya doktrinler çerçevesinde oluşturulmaması gerektiğini vurguladı. Britanya halkının serbest piyasanın değerini asla unutmaması gerektiğinin altını çizen May, kemer sıkma tedbirlerinin gevşetilmesi yönündeki politik baskıya rağmen kamu harcamalarının kontrol altında tutulması konusunda kararlı olduğunu belirtti. May, “Ekonomimizi güçlendirmenin yolu borçlarımızla ilgilenmekten geçer. Bu şekilde ekonomimizin gücünü, insanları işlerini koruyabiliriz. Aynı zamanda bu son derece hayati olan okul, hastane gibi kamu hizmetlerine yatırım yapabilmemize olanak sağlar.” dedi. May, dengeli ekonomik yaklaşımın terk edilmesinin, finanse edilemeyen borçlanmanın ve yüksek seviyede vergilendirmenin ekonomiye zarar vereceği uyarısında bulundu.

İlgili Konular Theresa May

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.