14:37, 28 Eylül 2017 Perşembe

Pakistan-Türkiye Sağlık Fuarı Lahor’da açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Pakistan-Türkiye Sağlık Fuarı, Pakistan’ın Lahor kentinde açıldı.

Pakistan-Türkiye Sağlık Forumu ve Pencap hükümeti ortak organizasyonuyla yapılan fuarın açılışını Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı.

Törene, Türkiye’den AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de katıldı.

Açılışta konuşan Eyalet Başbakanı Şerif, Türk Sağlık Bakanlığına fuarın gerçekleştirilmesindeki iş birliğinden dolayı teşekkür etti.

Şerif, iki ülke arasında eğitim ve enerji gibi diğer sektörlerde de iş birliğinin arttığını vurguladı.

Pencap Sağlık Bakan Yardımcısı Yadullah Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu, ülkemizde gerçekleştirilen en büyük sağlık fuarı. Amacımız iki ülke arasında sağlık alanındaki iş birliğini arttırmak ve Pakistan’ın Türkiye’nin deneyiminden faydalanmasını sağlamak.” dedi.

Türkiye’nin 39 firmayla temsil edildiği fuara toplam 70 firma katıldı.

Fuar, 30 Eylül’de sona erecek.

TÜRKİYE'NİN SAĞLIK DESTEĞİ

Türkiye, 2014’te Muzaffargarh kentinde 100 yatak kapasiteli Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ni inşa etmişti. Tüm hastalara ücretsiz tedavi imkanı sunulan hastanenin, yatak kapasitesinin 500’e çıkartılması hedefleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi, Lahor kırsalındaki dört hastanenin ve Multan ile Bahavalpur kentindeki iki önemli kan nakil merkezinin de yönetimini üstlenmiş durumda.

Sağlık Bakanlığı, Pakistan’a birçok desteğin yanı sıra Pencap’taki hastanelerde elektronik hastane bilgi sisteminin kurulması projesini de yürütüyor.