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Haber Analiz
14:48, 28 Eylül 2017 Perşembe

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Suudi Arabistan ve BAE Barzani’yi mi destekliyor?
Suudi Arabistan ve BAE Barzani’yi mi destekliyor?

Kuzey Irak'ta IKBY'nin tüm uyarılara rağmen yaptığı referandum sonrası Kürtlerin kime güvendikleri yavaş yavaş belirginleşmeye başladı. Suudi Arabistan sosyal medyasında, “Türkiye’nin Katar’ı desteğine misilleme olarak oluşturulduğunun” söylenmesi ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından ise Kuzey Irak’ın bölünmesine desteğin yarı resmi hale geldiği gözle görülür bir hale geldi.

İslam Osmanoğlu

Irak’ın birliği ve toprak bütünlüğüne devamlı vurgu yapan Arap ülkeleri, Kuzey Irak’ta yapılan referandumundan endişe etmektedir. 

Arap Birliği’nin referanduma ilk tepkisi, Arap Birliği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) referandumda ısrar etmesinin “esefle” karşılanması şeklindeki açıklamaydı.

Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt, “Doğacak olası sonuçların bertaraf edilmesi için, ilgili tarafların bilgelik ve sorumluluk anlayışı içerisinde ve Irak devleti bileşenleri çerçevesinde gereken adımları atmaları için hala bir fırsat olduğu” ifadelerini kullanmıştır.

Mısır yönetimi de Irak’ın birlik ve bütünlüğünü desteklediğini vurgulamakta ve referandumdan doğacak olan muhtemel olumsuz sonuçlardan “derin kaygı” duymaktadır. Ayrıca Mısır devlet hava yolu şirketi Egypt Air’in Kahire-Erbil seferlerini durduracağını da açıkladı.

Bu zamana kadar Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin referandumunu ve Irak’tan ayrılmasını hiçbir Arap ülkesi resmen desteklemedi.

Suudi Arabistan yönetimi Barzani’yi referandumu iptal etmeye ve tarafları diyaloğa çağırdı. BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Karkaş, referandumdan söz etmeden “Irak’ın federal yapısı içinde kalmasının isabet olacağını ve bunun en başarılı örneğinin de BAE olduğunu” ifade etti.

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE KAMUOYUNDA IKBY'YE DESTEK

Suudi Arabistan ve BAE’de resmi ağızlar tarafından yapılan açıklamalarda, Kuzey Irak’ın bölünmesine karşı ifadeler kullanılmış olsa bile, karar alıcı mekanizmalara yakın bazı isimlerin bölünmeyi destekleyen sözler söyleyerek resmi söylemin dışında farklı bir kamuoyu oluşturma gayreti içinde oldukları gözleniyor. 

Cidde’de bulunan Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Suudi Arabistanlı Emekli istihbaratçı General Enver Aşki, Sputniknews’e telefonda bağlandı. Aşki, “Kürtlerin de devlet olma hakları vardır. Eğer bu, bölgede büyük problemlere neden olacak ise soğuk kanlı ve bilgelikle davranmak gerekir.” İfadelerini kullandı.
Daha da iler giden Aşki, Kürtlerin devlet kurmasının İran, Irak ve Türk yayılmacılığının durdurulması hedefinin bir gereği olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Krallık Divanı Müsteşarı Muhammed Abdulaziz bin Rabia tarafından yapılan ve geçen Mart ayında medyaya yansıyan bir açıklama daha var. Rabia, “Ülkesinin Irak Kürtlerinin bölünmesini desteklediğini, çünkü Irak ve Suriye Kürtlerinin terörle mücadelede faal bir rol oynadıklarını” ifade etti.

Öte yandan Suudi Arabistan sosyal medyasında, “SaudiForKurdistan” adında bir hashtag yapıldı. Bu hashtagı daha da ilginç yapan ise, “Türkiye’nin Katar’ı desteğine misilleme olarak oluşturulduğunun” söylenmesidir.
Birleşik Arap Emirlikleri tarafından ise Kuzey Irak’ın bölünmesine desteğin yarı resmi hale geldiği gözle görülür bir hale geldi.

Bunun en bariz örneklerinden birisi, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’e yakınlığı ile bilinen akademisyen Abdulhalik Abdullah’ın sosyal medya paylaşımlarıdır.

Abdullah, “Kürtlerin kendi geleceklerini kendilerinin belirleme hakkı olduğunu” ifade ederek, gelecekte kurulacak Kürt devletinin haritasını dahi paylaşmıştır.

Ayrıca Erbil yönetimi BAE Siyaset Araştırmaları Merkezi ile referandumun organizasyonu için protokol imzaladığı da biliniyor. Bu konuda Iraklı yetkililer BAE yönetimini suçlayıcı açıklamalar dahi yapmıştı.

Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelerde, araştırma merkezleri ve karar alma mekanizmalarına yakın isimlerin kendi başlarına hareket etmeleri hayal dahi edilemez.

Buradan hareketle, “Bu iki ülke, büyük ihtimalle Barzani’ye el altından bir destek verilmektedir” tespiti yanlış olmayacaktır.



İlgili Konular IKBY referandum kürdistan Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan
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