Kolombiya'da barış karşıtı FARC lideri öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kolombiya'da hükümet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasındaki barış anlaşması koşullarına uymayarak örgütle bağını koparan eski gerilla liderlerinden Euclides Mora'nın öldürüldüğü bildirildi.
BBC'nin haberine göre, Kolombiya Savunma Bakanlığı, Mora'nın, hava kuvvetlerinin Guaviare eyaletindeki ormanlık bölgeye düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.
Açıklamada, barış anlaşması koşullarına uymayarak silah bırakmayı reddeden Mora liderliğindeki 25 kişilik gerilla grubunun bölgede uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı, halktan haraç topladığı ve çocukları zorla silah altına aldığı belirtildi.
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, olayın ardından Twitter'da paylaştığı mesajda, militanın öldürülmesinin barış anlaşmasına muhalefet ederek örgütten kopan gruplara açık mesaj verdiğini kaydetti. Santos mesajında, militanlara hitaben "Ya teslim olun ya da mezara veya hapse girmeye hazır olun!" ifadelerini kullandı.
FARC, hükümetle Ekim 2016'da imzaladığı anlaşmayla 52 yıllık silahlı çatışma dönemine nokta koymuştu. Ancak FARC militanları anlaşmanın öngördüğü silah bırakma süreci için kırsaldaki mevzilerini terk edip geçiş bölgelerine intikal ederken, gerillalar içinde birkaç küçük grup silah bırakmayı reddederek barış anlaşmasını koşullarına uymayacaklarını ilan etmişti.
FARC, Aralık 2016'da, Euclides Mora'nın aralarında bulunduğu barış koşullarına uymayan dört gerilla lideriyle bağlarını kopardığını duyurmuştu.
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