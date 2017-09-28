15:20, 28 Eylül 2017 Perşembe

Çin'de faaliyet gösteren Kuzey Kore firmaları kapatılıyor





Ülkedeki Kuzey Kore firmalarının, BM'nin son yaptırım kararı uyarınca kapatılacağı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çin, ülkede bulunan müstakil ve Çinli firmalar ile ortak çalışan Kuzey Koreli şirketlerin Birleşmiş Milletler (BM) kararları uyarınca kapatılacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Çinli firmalar ile ortak çalışan ve bağımsız işletilen Kuzey Koreli firmaların faaliyetlerine 120 gün içerisinde son verilecek. Diğer yandan Çin dışında, Kuzey Koreli firmalarla iş yapan denizaşırı Çinli şirketlerin de işlerine son verileceği belirtildi. Söz konusu firmaların BM'nin 12 Eylül'de Pyongyang yönetimine yönelik kabul ettiği yaptırım kararı gereğince kapatılacağı ifade edildi. Çin, daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları çerçevesinde Kuzey Kore'den kömür ithalatını durdurmuş, demir, çelik, kurşun, deniz ve tekstil ürünlerinin ithalatını yasaklamıştı. Pyongyang yönetiminin, 2006'dan bu yana en güçlü ve 6'ncı nükleer denemesini yapmasının ardından ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore yönetimine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı 12 Eyül'de BMGK oylamaya sunulmuş ve 15 ülkenin lehte oyuyla kabul edilmişti.

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