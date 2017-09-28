15:28, 28 Eylül 2017 Perşembe

"Federal güçlerin Kerkük'e dönüşü yakında gerçekleşecek"





Türkmen Milletvekili Cafer, "Federal güçlerin Kerkük'e geri dönüşü yakında gerçekleşecek" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ta merkezi yönetime bağlı güçlerin yakında Kerkük'e hareket edip kontrolü sağlayacağı bildirildi. Türkmen Milletvekili Casım Muhammed Cafer, ya "Federal güçlerin Kerkük'e geri dönüşü yakında gerçekleşecek." dedi. Cafer, Kerkük kent merkezindeki güvenliğin federal polis güçleri tarafından sağlanacağını söyledi. Kerkük petrol kuyularının kontrolü sağlanacak Merkezi yönetime bağlı güçlerin Kerkük'teki petrol kuyularının kontrolünü Peşmergeden geri alacağını ifade eden Cafer, "Federal güçler, yaklaşık 1 aya kadar Kerkük petrol kuyularındaki kontrolü sağlayacak." ifadesini kullandı. Cafer, Bu güçlerle Peşmerge arasında ufak çaplı çekişmelerın yaşanabileceği ihtimalinin olduğunu kaydetti.

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