15:31, 28 Eylül 2017 Perşembe

İran'da askeri helikopter düştü



Foto: Arşiv

Urumiye kenti yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Tesnim haber ajansına konuşan Albay Kerim Hüseyinnejad, İran ordusuna ait helikopterin ülkenin kuzeybatısındaki Urumiye kenti yakınlarında düştüğünü söyledi. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını aktaran Hüseyinnejad, helikopterin deneme amaçlı havalandıktan sonra teknik arıza sebebiyle düştüğünü kaydetti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.