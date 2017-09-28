Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Batı Afrika ülkesi Togo'da artan gerginlik nedeniyle yüzlerce Togo vatandaşı, Gana'ya sığındı.
Ulusal medya, yarın Togo'da tekrar protesto gösterisi düzenleneceğine ilişkin haberler üzerine vatandaşların komşu ülke Gana'ya sığınmaya başladığını yazdı.
Gana Mülteci Kurulu Başkanı Paddy Tetteh, yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 300'den fazla Togolunun Gana'nın Chereponi bölgesine sığındığını belirtti.
Chereponi Kralı Abdul Razak Tahiru, sınırı geçen Togolulara gıda, mat ve sineklik dağıttıklarını kaydetti.
Ülkede daha önce muhalefet partilerinin çağrısıyla Devlet Başkanı Faure Gnassingbe'nin istifa etmesi için yapılan protesto gösterilerinde 180 kişinin kaybolduğu iddia edilmişti.
Togo'da 2002'de parlamento, dönemin Devlet Başkanı Eyadema Gnassingbe'nin yeniden göreve gelebilmesi için anayasanın devlet başkanlığı görev süresini iki dönemle sınırlandıran maddesini kaldırmıştı. Gnassingbe'nin 2005'te ölümünden sonra devlet başkanlığına ordunun da desteğini alan oğlu Faure Gnassingbe gelmişti.
Muhalefet, anayasa değişikliğiyle ilgili birçok kez iktidarla masaya oturmuş ancak görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Muhaliflerin en son geçen ay düzenlediği gösterilerde çıkan çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybetmişti.
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