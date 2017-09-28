15:43, 28 Eylül 2017 Perşembe

Türk-Rus ekonomik ilişkileri belgeseli Rus devlet kanalında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) tarafından hazırlanan ve Türk-Rus ekonomik ilişkilerinin ele alındığı belgesel, bugün Rus devlet kanalı Rossiya 24’te yayınlanacak.

RTİB'den yapılan açıklamada, Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığı belgeselin, yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, belgeselde, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, sanatçı-yazar Zülfü Livaneli ve yazar Orhan Pamuk gibi isimlerin de görüşlerine yer verildiği belirtilerek, belgeselin bugün saat 23.00’te Rus devlet kanalı Rossiya 24’te yayınlanacağı kaydedildi.

Belgesele ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan RTİB Başkanı Naki Karaaslan, belgeselinin yayınının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşeceği güne denk geldiğini anımsattı.

Karaaslan, iki ülke arasındaki ilişkilerin zor bir dönemin ardından tekrar çok iyi bir yöne gitmeye başladığını ifade ederek, "Belgeselde bugüne kadar Türk şirketlerinin Rusya’da yaptığı yatırımları göstereceğiz. Her konuya değinmeye çalıştık. Bu bir başlangıç... Bundan sonra da Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.