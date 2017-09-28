Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:40, 28 Eylül 2017 Perşembe
Dış Politika
15:43, 28 Eylül 2017 Perşembe

  • Paylaş
Türk-Rus ekonomik ilişkileri belgeseli Rus devlet kanalında
Türk-Rus ekonomik ilişkileri belgeseli Rus devlet kanalında

Rus-Türk İşadamları Birliği tarafından hazırlanan belgesel, bugün Rus devlet kanalında gösterilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) tarafından hazırlanan ve Türk-Rus ekonomik ilişkilerinin ele alındığı belgesel, bugün Rus devlet kanalı Rossiya 24’te yayınlanacak.

RTİB'den yapılan açıklamada, Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığı belgeselin, yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, belgeselde, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, sanatçı-yazar Zülfü Livaneli ve yazar Orhan Pamuk gibi isimlerin de görüşlerine yer verildiği belirtilerek, belgeselin bugün saat 23.00’te Rus devlet kanalı Rossiya 24’te yayınlanacağı kaydedildi.

Belgesele ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan RTİB Başkanı Naki Karaaslan, belgeselinin yayınının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşeceği güne denk geldiğini anımsattı.

Karaaslan, iki ülke arasındaki ilişkilerin zor bir dönemin ardından tekrar çok iyi bir yöne gitmeye başladığını ifade ederek, "Belgeselde bugüne kadar Türk şirketlerinin Rusya’da yaptığı yatırımları göstereceğiz. Her konuya değinmeye çalıştık. Bu bir başlangıç... Bundan sonra da Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.



İlgili Konular Türkiye Rusya RTİB
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
Can Dündar hakkında quot kırmızı bülten quot ve iade talebi
Can Dündar hakkında "kırmızı bülten" ve iade talebi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, terör soruşturması kapsamında hakkında "yakalama" kararı verilen eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında "kırmızı bülten" ve iade talebinde bulundu
Türk-Rus ekonomik ilişkileri belgeseli Rus devlet kanalında
Türk-Rus ekonomik ilişkileri belgeseli Rus devlet kanalında

Rus-Türk İşadamları Birliği tarafından hazırlanan belgesel, bugün Rus devlet kanalında gösterilecek
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Kadir Topbaş’ın yerine, Başakşehir'in Kurucu Belediye Başkanı Mevlüt Uysal aday olarak belirlendi
Eski bakan Orhan Eren vefat etti
Eski bakan Orhan Eren vefat etti

Devlet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Orhan Eren vefat etti
Bakan Albayrak'tan 'yaz saati' açıklaması
Bakan Albayrak'tan 'yaz saati' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Yaz saati uygulamasıyla ilgili Danıştay'ın kararı açıkçası esas yönüyle ilgili hiçbir etkisi yok. Aynı istikamette devam edeceğiz.” dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barzani'ye Otur oturduğun yerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barzani'ye: Otur oturduğun yerde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY'de düzenlenen referandumla ilgili olarak Barzani'ye, ''Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimiyle adeta kendini ateşin ortasına atmış bulunuyor. Otur oturduğun yerde. Para, pul, her şey var. Petrolün var. Rahat dur'' dedi.
Rize'de şiddetli sağanağın yol açtığı heyelanda 1 ölü
Rize'de şiddetli sağanağın yol açtığı heyelanda 1 ölü

Rize'de sağanağın yol açtığı heyelanda toprak dolan evdeki kadın öldü, annesi yaralandı. Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
90 yıllık çizgi romanlar yeni sahiplerini arıyor
90 yıllık çizgi romanlar yeni sahiplerini arıyor

11. Beyoğlu Sahaf Festivali mizah dergileri ve çizgi romanlar yoğun ilgi görüyor
İstanbul'un yeni belediye başkanı bugün belli oluyor
İstanbul'un yeni belediye başkanı bugün belli oluyor

2004’ün nisan ayından bu yana sürdürdüğü İBB Başkanlığı görevinden seçime 1.5 yıl kala istifa eden Kadir Topbaş’ın yerine geçecek isim, bugün belli olacak.
Torba yasa tasarısı Meclis'e sunuldu
Torba yasa tasarısı Meclis'e sunuldu

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2,5 saat süren güvenlik toplantısı gerçekleştirildi
Yıldırım İbadi ile IKBY'deki referandumu görüştü
Yıldırım, İbadi ile IKBY'deki referandumu görüştü

Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Irak arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra IKBY'de gerçekleştirilen sözde referandum bağlamındaki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
İstanbul'da başlayan sağanak zor anlar yaşattı
İstanbul'da başlayan sağanak zor anlar yaşattı

İstanbul'da Sarıyer başta olmak üzere sağanak yağış nedeniyle, vatandaşlarım zor anlar yaşadığı bildirildi
FETÖ sanığı üç eski komutana ağırlaştırılmış müebbet
FETÖ sanığı üç eski komutana ağırlaştırılmış müebbet

Bolu'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanıklar eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Güneşer, Yarbay Ceylan ve Yüzbaşı Kıyak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
İzmir merkezli 'ByLock' operasyonunda 17 gözaltı
İzmir merkezli 'ByLock' operasyonunda 17 gözaltı

İzmir merkezli 10 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı
Türkiye'den IKBY'ye uçuşlar askıya alınıyor
Türkiye'den IKBY'ye uçuşlar askıya alınıyor

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, cuma gününden itibaren Türkiye'den Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerine karşılıklı uçuşların askıya alınacağını duyurdu

Haberler

Tekirdağ ile Moskova üniversiteleri "bilimsel iş birliği" yapacak
Tekirdağ ile Moskova üniversiteleri quot bilimsel iş birliği quot yapacak

Rusya Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye geliyor
Rusya Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye geliyor

Türk, Rus ve İranlı şirketlerden 7 milyar dolarlık enerji anlaşması
Türk Rus ve İranlı şirketlerden 7 milyar dolarlık enerji anlaşması

Türk tavuk etlerine Rusya yolu açıldı
Türk tavuk etlerine Rusya yolu açıldı

Türk şirket Rusya'daki dev ihaleyi kazandı
Türk şirket Rusya'daki dev ihaleyi kazandı

Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

"ABD-Rusya arasında taraf tutmuyoruz"
quot ABD-Rusya arasında taraf tutmuyoruz quot

Gazprom'dan Türk Akımı için İstanbul şubesi
Gazprom'dan Türk Akımı için İstanbul şubesi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 