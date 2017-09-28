15:51, 28 Eylül 2017 Perşembe

Madrid metrosunda silah sesleri





İspanyol La Vanguardia gazetesi, Madrid metrosunda silah seslerinin duyurduğunu aktardı! İki metro hattında ulaşım durduruldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İspanyol La Vanguardia gazetesi, Madrid metrosunda silah seslerinin duyurduğunu aktardı! İki metro hattında ulaşım durduruldu.

İlgili Konular madrid

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.