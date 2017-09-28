16:01, 28 Eylül 2017 Perşembe

Fransa, Kuzey Kore'de diplomatik seçenekten yana





Fransa Savunma Bakanı Parly, Kuzey Kore nükleer gerilimi ile ilgili yaptığı açıklamada "Askeri seçenek olamaz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Kuzey Kore'ye Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları doğrultusunda baskı yapılması gerektiğini belirterek, askeri seçeneğin olamayacağını söyledi. Kamu yayıncısı Franceinfo televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Parly, Kuzey Kore'nin nükleer provokasyonlarının sadece Asya değil, dünyanın tümü için problem ve tehdit oluşturduğunu ifade etti. Kuzey Kore'nin denemelerinin füzelerin Avrupa'ya ulaşabilme olasılığını ortaya çıkardığını belirten Parly, daha önce rejimin bu kadar uzağa füze fırlatabileceğini düşünmediklerini kaydetti. Parly, Kuzey Kore'ye BM yaptırımları doğrultusunda hep beraber baskı yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Askeri seçenek olamaz." dedi. Kuzey Kore'yi müzakere masasına oturtabilecek bir süreç işletmeye çalışmanın önemine değinen Parly, Kuzey Kore nükleer silahlara sahip olsa bile kendilerinin de nükleer kapasitesi bulunduğunu hatırlattı.

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