16:09, 28 Eylül 2017 Perşembe

Keşmirli aktivistlere Rafto insan hakları ödülü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hindistan'ın Keşmir bölgesinden iki insan hakları savunucusu Rafto insan hakları ödülüne layık görüldü.

Rafto Vakfı tarafından yapılan açıklamada, her yıl kasım ayında Norveç'te sunulan Rafto insan hakları ödülünün bu yıl Keşmirli iki aktivist Parveena Ahangar ve Parvez Imroz'a verildiği bildirildi.

Açıklamada, iki aktivistin Hindistan'ın Keşmir bölgesinde yaşanan şiddet ve insan hakları ihlallerine karşı yürüttükleri barışa yönelik mücadeleleri nedeniyle ödüle layık görüldükleri belirtildi.

Kayıp Kişilerin Aileleri Derneği Başkanı Ahangar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi için asıl ödülün Keşmir'de Hint güvenlik güçlerine karşı verdiği mücadele olduğunu ifade etti.

Ahangar, 1990 yılında Hint güvenlik güçleri tarafından alıkonulan 17 yaşındaki oğlunun hala kayıp olduğunu söyledi.

Bölgede şimdiye kadar Hint güvenlik güçleri tarafından alıkonulan ve kendilerinden haber alınamayan 8 bin kişi olduğu tahmin ediliyor.

Hindistan ve Pakistan arasında, İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana, tartışma konusu Cammu Keşmir'de yaşanan şiddet olaylarında 70 bin kişi hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan beri bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.