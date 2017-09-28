BM'den İdlib açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Danışmanı Jan Egeland, Suriye'nin İdlib ilinde sadece geçen hafta en az 5 hastanenin saldırıya uğradığını belirterek Beşşar Esed rejimi, Rusya, DEAŞ ve diğer Batılı koalisyon güçlerini sivilleri hedef almaktan imtina etmeye çağırdı.
Egeland, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
İdlib ilinin tamamen Suriye içinde yerinden edilmiş sivillerin yaşadığı kamplarla dolu olduğuna işaret eden Egeland, buradaki sivillere insani yardımların kesintisiz olarak sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
Egeland, BM ve ortaklarının Suriye'de her ay 7-9 milyon arası sivile insani yardım ulaştırdığını belirterek diğer taraftan bazı bölgelerdeki siviller ile insani yardım çalışanlarının güvenliğini sağlayamadıkları öz eleştirisinde bulundu.
Geçen aralık ayında kuşatma altındaki ve ulaşılması zor bölgelerde 900 bin sivilin yaşadığını anımsatan Egeland, şu an bu sayının 420 bine indiğini aktardı. Egeland, "Fakat kuşatma altındaki bu 420 bin sivile erişim sağlamak için inanılmaz ve tahammül edilemez şekilde bir ilerleme kaydedemiyoruz." dedi.
Egeland, son günlerde İdlib'de sivil hedeflere, insani yardım çalışanlarına, sağlık kuruluşlarına ve ambulanslara yönelik saldırıların tırmanışa geçmesinden büyük endişe duyduklarını ve bu saldırıları kınadıklarını söyledi.
İdlib'de sadece geçen hafta en az 5 hastane ve insani yardımların stoklandığı iki deponun saldırıya uğradığını aktaran Egeland, hastanelerin 500 bin sivile hizmet verdiği bilgisini paylaştı.
Hastane ve sivillere yönelik saldırıları kimin gerçekleştiğinin sorulması üzerine Egeland, "Bu saldırıları kimin yaptığını, ambulans ve hastaneleri kimin bombaladığını bilmiyoruz. Ama İdlib'i bombalayan taraflardan birisi olmalı." dedi.
Egeland, "Suriye hükümeti (Esed rejimi), Rusya, DEAŞ ve diğer Batılı koalisyon güçleri sivilleri hedef almaktan kaçınmak için daha fazla çaba sarf etmeli"
SİVİLLER İÇİN BİLDİRİM SİSTEMİ
Egeland, bazı yardım kuruluşlarının GPS koordinatlarını vermeye gönüllü olmamasına rağmen, İdlib'de ve Rakka'da terör unsurları civarına konuşlanan sivillerin ve sağlık kuruluşlarının korunması için savaşan taraflara bir "bildirim sistemi" kurma çağrısında bulundu. Egeland, bu sistemin şimdiye kadar dünyanın başka yerlerindeki çatışma bölgelerinde denendiğini kaydetti.
İdlib'e 19 Eylül'den bu yana Rusya ve Beşşar Esed rejimin düzenlediği hava saldırılarında en az 83 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Rusya ve rejimin saldırılarında 7 hastane ve 6 okul hedef alındı.
Saldırı altındaki bölge, 14-15 Eylül'deki 6. Astana Toplantısı'nda, Türkiye, Rusya ve İran tarafından İdlib çatışmasızlık bölgesi içine dahil edilmişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü bir canlı yayında, "Son günlerde Rusların (Suriye'nin) İdlib bölgesinde bombalama yaptığını görüyoruz. Burada tabii terör grupları da var. Terör gruplarına karşı tabii ki müsamaha gösterilmemesi gerekiyor ama görüyoruz ki çok sayıda sivil ve ılımlı muhalif de öldürüldü. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Burada sivillere yönelik bir saldırı olursa ateşkesin ihlalidir ve Astana anlaşmasının da bozulması anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığından geçen hafta yapılan yazılı açıklamada da İdlib'e düzenlenen saldırıların, Esed rejimi ve müttefiki Rusya'nın saldırı biçimine uyduğu belirtilmişti.
AB, Libya'daki 3 siyasetçi hakkında barış sürecine zarar verdikleri ve milli mutabakat hükümeti kurulmasına engel oldukları gerekçesiyle uyguladığı yaptırımları uzatma kararı aldı
Gazprom Neft Middle East Genel Müdürü Petrov, petrol kuyusuna erişimin zorluğu ve bölgede mayınlı arazi bulunma ihtimali yüzünden Halepçe projesinden vazgeçtiklerini söyledi.
130 Arakanlı Müslümanı taşıyan bot alabora oldu. 13 kişi kurtarıldı
BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'nın Danışmanı Egeland, "İdlib'de sadece geçen hafta en az 5 hastane ile insani yardımların stoklandığı iki depo saldırıya uğradı" dedi
Aktivistler Ahangar ve Imroz, Rafto insan hakları ödülüne layık görüldü
Fransa Savunma Bakanı Parly, Kuzey Kore nükleer gerilimi ile ilgili yaptığı açıklamada "Askeri seçenek olamaz" dedi
İspanyol La Vanguardia gazetesi, Madrid metrosunda silah seslerinin duyurduğunu aktardı! İki metro hattında ulaşım durduruldu.
Urumiye kenti yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Togo'da tekrar protesto gösterisi düzenleneceğine ilişkin haberler üzerine vatandaşlar, komşu ülke Gana'ya sığınmaya başladı
Türkmen Milletvekili Cafer, "Federal güçlerin Kerkük'e geri dönüşü yakında gerçekleşecek" dedi
Ülkedeki Kuzey Kore firmalarının, BM'nin son yaptırım kararı uyarınca kapatılacağı bildirildi
Almanya'nın güney sınırındaki Friedrichshafen kentinde bazı marketlerde satılan bebek mamalarına zehir karıştırıldığı bildirildi
Barış sürecine muhalefet ederek silah bırakmayı reddeden militan lideri hava saldırısında öldürüldü
Dışişleri Bakanlığı Kuzey Irak'taki Türk vatandaşlarına ülkelerine dönmeleri çağrısı yaptı
Türkiye’den 39 firmanın katıldığı fuar üç gün sürecek. Fuar, Pakistan sağlık sektörünü güçlendirmeyi ve iki ülke arasındaki iş birliğini arttırmayı hedefliyor
Birleşik Krallık Başbakanı May, "Doğru kural ve düzenlemeler çerçevesinde işleyen bir serbest piyasa ekonomisi, insanlığın kollektif ilerlemesinin en büyük araçlarından biridir" dedi