16:45, 28 Eylül 2017 Perşembe

130 Arakanlı Müslümanı taşıyan tekne alabora oldu





130 Arakanlı Müslümanı taşıyan bot alabora oldu. 13 kişi kurtarıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Myanmar'dan kaçan 130 Arakanlı Müslümanı taşıyan bot alabora oldu. Uluslararası Göç Organizasyonu, 8'i çocuk 13 kişinin kurtarıldığını belirtti.

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