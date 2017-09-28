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17:40, 28 Eylül 2017 Perşembe
Asya
16:45, 28 Eylül 2017 Perşembe

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130 Arakanlı Müslümanı taşıyan tekne alabora oldu
130 Arakanlı Müslümanı taşıyan tekne alabora oldu

130 Arakanlı Müslümanı taşıyan bot alabora oldu. 13 kişi kurtarıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Myanmar'dan kaçan 130 Arakanlı Müslümanı taşıyan bot alabora oldu.

Uluslararası Göç Organizasyonu, 8'i çocuk 13 kişinin kurtarıldığını belirtti.



İlgili Konular Myanmar Arakanlı Müslümanlar
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