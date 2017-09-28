16:50, 28 Eylül 2017 Perşembe

Gazprom Neft, IKBY'deki petrol projesinden vazgeçti

Gazprom'un iştiraki Gazprom Neft Middle East Genel Müdürü Sergey Petrov, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Halepçe petrol kuyusunu açma projesinden vazgeçtiklerini söyledi.

'YÜKSEK RİSKLİ PROJELER İÇİN HAZIR DEĞİLİZ'

Petrov, "Halepçe, 2 bin metre yükseklikteki dağlık alanda bulunuyor. Bölgede altyapı bulunmadığı gibi yaşanan son çatışmaların ardından mayınlı araziler kaldı. Jeopolitik belirsizlikleri ortadan kaldırmak için ciddi bir yatırım gerekiyor. Ancak bunlar yüksek risk taşıyor ve şirket yüksek riske sahip bölgelerde çalışma yapmaya hazır değil" ifadelerini kullandı.

Petrov şöyle devam etti: "Petrol fiyatları yüksekken, şirketler tüm gelecek vaat eden bölgelere yatırım yaptı, çeşitli pazarlarda varlıklarını artırdı. Petrol fiyatları düştükten ve başlangıçtaki jeopolitik beklentilerle ilgili hayal kırıklığı yaşadıktan sonra şirketler verimlilik göstergelerini revize ederek daha az rekabet edilebilir projeleri askıya aldı" dedi.

Öte yandan Petrov, Halepçe'de yapılan keşif çalışmalarının yatağın elverişli olduğunu gösterdiğini ve IKBY topraklarındaki çalışmaların şirketleri açısından gelecek vaat ettiğini söyledi.