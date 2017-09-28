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Afrika
17:20, 28 Eylül 2017 Perşembe

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Libyalı siyasilere AB yaptırımları uzatıldı
Libyalı siyasilere AB yaptırımları uzatıldı

AB, Libya'daki 3 siyasetçi hakkında barış sürecine zarar verdikleri ve milli mutabakat hükümeti kurulmasına engel oldukları gerekçesiyle uyguladığı yaptırımları uzatma kararı aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB), Libya'daki 3 siyasetçiye barış sürecine zarar verdikleri ve milli mutabakat hükümeti kurulmasına engel oldukları gerekçesiyle uyguladığı yaptırımları 6 ay uzattı.

AB Konseyi, Libya Trablus Başbakanı Halife el-Guveyl, Milli Genel Kongre (MGK) Başkanı Nuri Ebu Sehmen ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e karşı uygulanan yaptırımların 6 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Libya Siyasi Anlaşması'nın uygulanmasına ve milli mutabakat hükümeti kurulmasına engel oldukları gerekçesiyle Libyalı 3 siyasetçinin AB ülkelerine girişlerinin yasaklandığı ve bu bölgedeki mal varlıklarının dondurulduğu bildirildi.

LİBYA'DAKİ SİYASİ İSTİKRARSIZLIK

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere 2 meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletlerin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi (BK) kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla BK'yı Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak BK'nin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

Libya Siyasi Anlaşması uyarınca kendini fesheden MGK'ye bağlı Halife el-Guveyl başbakanlığındaki Ulusal Kurtuluş Hükümeti de ülkedeki krizin çözülemediğini öne sürerek Ekim 2016'da yeniden faaliyete başladığını duyurmuştu.

Son olarak UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac ile Hafter, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle Paris yakınlarında 25 Temmuz'da bir araya gelmişti. Macron, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Libyalı tarafların ateşkes sağlanması ve 2018'de seçimlerin yapılması konularında anlaştığını bildirmişti.



İlgili Konular AB Libya libya yaptırım
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Libyalı siyasilere AB yaptırımları uzatıldı

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