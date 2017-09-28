Yunanistan: Çin'i Avrupa ve Karadeniz'e bağlıyoruz

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Kuşak ve Yol inisiyatifini desteklediklerine işaret ederek, girişimin verimli sonuçlar doğurmasını ümit ettiklerini söyledi.
Pavlopoulos kısa süre önce Atina'da düzenlenen Çin Antik Teknolojiler Sergisi'ni ziyaret etti.
Pavlopoulos burada Xinhua Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Yunanistan'ın Çin'i Avrupa ülkelerine bağlayan köprü olduğunu belirtti.
Yunanistan'ın Kuşak ve Yol inisiyatifini desteklediğine dikkat çeken Pavlopoulos, Çin'in Yunanistan aracılığıyla Karadeniz ülkeleriyle de bağlantıyı güçlendirebileceğini kaydetti.
Pavlopoulos Yunanistan ile Çin arasında işbirliğinin yoğun olduğunu ifade ederek, bu işbirliğinin sadece iki halk için değil, tüm insanlık için hayati önem taşıdığını belirtti.
Pavlopoulos, Çin halkının kalkınma sürecinde yeni ilerlemeler kaydetmeye devam etmesini temenni etti.
Kaynak: CRI
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Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Yunanistan'ın Çin'i Avrupa ülkelerine bağlayan köprü olduğunu söyledi
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