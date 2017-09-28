Güncelleme: 18:06, 28 Eylül 2017 Perşembe

Ahıska Türkleri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına kavuşuyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonuyla Ukrayna'dan getirilip Erzincan'ın Üzümlü ve Bitlis'in Ahlat ilçelerine yerleştirilen Ahıska Türkleri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına kavuşuyor.

Ukrayna'dan 25 Aralık 2015'ten itibaren getirilerek Üzümlü ile Ahlat'ta iskan edilen Ahıska Türkleri için başlatılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel müdürlüklerince yürütülen çalışmaların ilk etabında, Üzümlü'den 510, Ahlat'tan 75 olmak üzere 585 Ahıska Türkü'ne, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı verildi.

İSKANLI GÖÇLE GELİNDİĞİNDEN, İŞLEMLER DAHA HIZLI YAPILIYOR

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, evlerinde ziyaret ettiği Ahıska Türklerine kimliklerini vererek, "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Uçar, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Ukrayna'nın sıkıntılı bölgelerinde yaşayan Ahıska Türklerinin Üzümlü'ye getirilmesi işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

Ahıska Türklerinden 420 ailenin ilçede iskan edildiğini anlatan Uçar, "Buradaki halkımızın vatandaşlık işlemleri başlatılmıştı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan evrak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne aktarıldı. Erzincan'da güvenlik soruşturması sonrası 510 kişiye vatandaşlık verildi. Aldığımız bilgiye göre yıl sonuna kadar binin üzerinde kişinin vatandaşlığı verilecek. İskanlı göçle gelindiğinden, işlemler daha hızlı yapılıyor." diye konuştu.

AHISKA TÜRKLERİNİN VATANDAŞLIK SEVİNCİ

Kimlik kartını alan Ahıska Türkü Sultan Sefer, artık kendilerine "vatansız" denmeyeceğini belirtti.

Sefer, "Allah Cumhurbaşkanımızdan, herkesten razı olsun. Çok sevinçliyiz. Artık çalışmaya başladık, eşim sigortalı çalışıyor. Her şey düzene girdi. Milletimiz kimliklerini almaya devam ediyor. Kendi vatanımızda kimliğimizi aldığımız için sevinçten havalara uçuyoruz. İnanamıyordum ama şu anda kimliğimiz elimizde." diye konuştu.