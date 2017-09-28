Güncelleme: 18:15, 28 Eylül 2017 Perşembe

Katar: Karadavi'yi teslim etmeyeceğiz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin, Körfez İşbirliği Konseyi'nden (KİK) çekilmesinin söz konusu olmadığını ve Körfez güvenliğine önem verdiğini belirtti.

Katar'ın Eş-Şark gazetesinin haberine göre, Fransız gazetelerinin temsilcileriyle biraraya gelen Al Sani, "KİK, önemlidir ve bölgede istikrarın kaynağıdır. Katar'ın KİK'ten çekilmesi gibi bir şey söz konusu değil." dedi.

Ülkesinin, Körfezin güvenliğine önem verdiğini kaydeden Al Sani, "Üye ülkelerin egemenliğine saygı ve diğer ülkelere karşı dikte etme politikasından uzak durulması için KİK'in reforme edilmeye ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Abluka uygulayan ülkelerin egemenliğe zarar vermeyen taleplerini görüşmek için koşulsuz diyaloğa hazır olduklarını kaydeden Al Sani, diyaloğun, birinci derecede ablukanın kaldırılmasını gerektirdiğini vurguladı.

"KARADAVİ'Yİ TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Al Sani, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin Mısır'a teslimi konusunda yöneltiyen soruyu ise "Karadavi'yi teslim etmeyeceğiz. Çünkü o, yetmişli yıllardan bu yana bir Katar vatandaşı ve terörist değil. Kendisine ait bakış açısı olan siyasi bir muhalif sadece." şeklinde yanıtladı.

Katar'ın Mısır ile bazı KİK ülkeleri gibi Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı (İhvan) terör listesine almadığını belirten Al Sani, ülkeleri tarafından talep edilmelerine rağmen bu kişilerin Katar'da kalmasına izin verme nedenlerine ilişkin şunları söyledi:

"Bu kişilerin ülkemizde bulunuşu siyasi muhalif olmaları nedeniyledir. Sadece Mısır'dan değil, başka ülkelerden de siyasi muhalifler burada yaşıyor. Biz bu kişilerin Katar'da siyasi faaliyetlerde bulunmasına ve Katar'ı ülkelerini kötülemek ve saldırmak için kullanmalarına izin vermiyoruz."

Ülkesinin Mısır halkına destek verdiğini dile getiren Al Sani, Mısır'daki yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırımlarının ülke halkına hizmet etmesi için çekilmediğini kaydetti.

Al Sani, "Katar şuna inanıyor: Mısır'ın güçlü olması, Arap dünyasına olumlu yansır." diye konuştu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından Körfez'de kriz patlak vermişti. Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.