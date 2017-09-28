Güncelleme: 18:25, 28 Eylül 2017 Perşembe

İstanbul'daki DHKP/C soruşturmasında 11 tutuklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan, örgütün Akdeniz bölge sorumlusu olduğu belirtilen D.Ö'nün de aralarında bulunduğu 4'ü yönetici 11 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 11 şüphelinin işlemi sona erdi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler S.Ö, B.K, D.Ö. ve C.A'nın, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", A.Ö, N.K, İ.A, Y.G, F.A, D.K ve U.İ'nin de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

GİZLİ TANIK TEŞHİSİ VE BEYANLARIYLA 11 İSME ULAŞILDI

Başsavcılık sevk yazısında, yasa dışı silahlı terör örgütü DHKP/C yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar neticesinde bir kısım örgütsel bilgi, dokümanlar ele geçirildiği belirtilerek, bir kısım örgüt mensubunun da "gizli tanık" ve "şüpheli" sıfatıyla beyanlarının alındığı, bu kapsamda örgüt yapılanması, örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik tespitlerde bulunulduğu vurgulandı.

Uzun namlulu, vahim nitelikte silahlar ve mühimmatla eylem yapmadan önce, 7 Temmuz 2017'de yakalanan örgütün silahlı kanadı Silahlı Propaganda Birlikleri (SPB) üyesi şüpheli B.E'nin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgüt faaliyetleri ve mensupları hakkında açıklamalarda bulunduğu belirtilen yazıda, ifadesine başvurulan bir kısım gizli tanığın teşhisi ve onlardan elde edilen bilgilerle 11 şüphelinin ismine ulaşıldığı dile getirildi.

AKDENİZ BÖLGE SORUMLUSU DA VAR

Sevk yazısında, şüpheliler ve konumları şöyle açıklandı:

"Y.G; .DHKP/C Antalya bölge sorumlusu. Yurt dışı merkez komite ile şifreli yazışma yapan örgüt mensuplarından. Kurumlara getirilen notları şifreleyen ve yurt dışına gönderen şahıslardan. A.Ö, F.A ve İ.A; örgütün yurt dışı merkez komite ile şifreli yazışma yapan örgüt mensuplarından. Kurumlara getirilen notları şifreleyen ve yurt dışına gönderen şahıslardan. U.İ; örgütün gençlik yapılanması gençlik federasyonu sorumlusu. S.Ö; örgütün Hatay sorumlusu. D.Ö; örgütün Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin illerindeki yapılanmaların bulunduğu Akdeniz bölge sorumlusu. C.A; örgütün yapılanmalarından Kamu Emekçileri Cephesi'ne (KEC) bağlı olan halkın sağlıkçıları isimli birimin sorumlusu. D.K; örgütün gençlik federasyonunda faaliyet yürüten mensubu. B.K; Halk Cephesi sorumlusu. Solla İlişkiler Komitesi'nde ve örgütün gizli gruplar isimli yapılanmasının içinde yer alan mensubu. N.K; örgütün cezaevinde tutuklu bulunan ve güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada ölen örgüt mensuplarının cenaze işlerini, anmaları takip eden, ölen veya tutuklu örgüt mensuplarının aileleriyle bağlantı kurarak bu ailelerin örgüte olan desteklerini kaybetmesini önlemek ve eleman kazanmak için örgüt tarafından kurulan TAYAD sorumlularından."

Bu şüphelilerin örgüt içinde diğer iller ve İstanbul'un farklı ilçelerinde değişik tarihlerde, farklı konumlarda aktif faaliyet yürüttükleri, faaliyetlerini halen sürdürdükleri ve haklarında bir çok kez adli işlem yapıldığına da dikkat çekilen yazıda, gözaltında bulundukları süre zarfında DHKP/C terör örgütünün gözaltına alınan mensuplarının davranışlarını belirleyen "Gözaltına alındınız ne yapmalısınız?" isimli kitapçıkta belirtilen hususları harfiyen uyguladıklarının belirlendiği aktarıldı.

Sevk yazısında, şüphelilerden S.Ö, D.Ö, C.A ve B.K'nın örgütteki konumları gereği yönetici vasıflarına haiz oldukları belirtilirken, diğer şüphelilerin ise konumları gereği "örgüt üyeliği" vasfı taşıdıkları ifade edildi.