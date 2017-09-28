Mısır'da İhvan liderine müebbet hapis cezası

Mısır'da darbe karşıtlarının yargılandığı davada, aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de olduğu 16 sanık hakkında müebbet (25 yıl) hapis cezası verildiği belirtildi.
Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Kahire'nin güneyinde yer alan Beni Suveyf Ceza Mahkemesi, 12'si firari 4'ü tutuklu yargılanan 16 sanığı, 2013 yılında kentte yaşanan şiddet olaylarından dolayı suçlu bularak, haklarında müebbet hapis cezası verdi.
Mahkeme, aynı davada yargılanan 42'si firari, 35'i tutuklu 77 sanık hakkında da 15'er yıl hapis cezasına hükmetti.
Mahkemenin 15 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanıklar arasında, geçen ay hayatını kaybeden İhvan Rehberlik Konseyi Üyesi Abdulazim eş-Şerkavi'nin de yer alması dikkati çekti.
Aynı davada yargılandığı sırada hayatını kaybeden bir başka sanık daha olduğu, ölümü sebebiyle bu sanık hakkındaki yargı süreci durdurulurken Şerkavi'nin ölümünden sonra da yargılanmasına devam edildiği bildirildi.
Sanık avukatlarının kararı temyize götüreceği duyuruldu.
Öte yandan Asyot Askeri Mahkemesi'nin de üç ayrı davada yargılanan 31 sanık hakkında 3 ila müebbet (25 yıl) arasında değişen farklı hapis cezaları verdiği bildirildi.
Sanıklar, Rabia Meydanı’nın 14 Ağustos 2013 tarihinde silah zoruyla boşaltılmasının ardından, Asyot ve Minye kentlerinde yaşanan şiddet olaylarından sorumlu tutuluyordu.
Savunma heyeti üyelerinden Halid el-Kumi ve Muhammed el-Ferra, mahkemenin kararlarına itiraz edeceklerini belirtti.
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Mısır'daki darbe karşıtlarının yargılandığı davada, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii'nin de aralarında olduğu 16 sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi.
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