Suriye sınırına askeri sevkıyat sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barzani'ye: Otur oturduğun yerde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY'de düzenlenen referandumla ilgili olarak Barzani'ye, ''Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimiyle adeta kendini ateşin ortasına atmış bulunuyor. Otur oturduğun yerde. Para, pul, her şey var. Petrolün var. Rahat dur'' dedi.