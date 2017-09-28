Güncelleme: 18:52, 28 Eylül 2017 Perşembe

Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a sert cevap

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Türkiye'nin Balkanlar'da demokratik süreçlere katkısı dahil bölgedeki yapıcı rolünü samimi biçimde öğrenmek isteyenlerin, son dönemde Türkiye'nin Balkanlar'da karşılıklı iş birliği temelindeki faaliyetlerini karalamaya çalışan çevrelerin raporlarına değil Türkiye’nin Balkanlar'ın siyasi ve ekonomik istikrarına katkısına ilişkin çalışmaları okuyup, incelemelerini tavsiye ederiz." ifadesini kullandı.

Müftüoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir konuşmasında, Balkanlar'a atıfla Türkiye'ye ilişkin yorumu hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Sözcü Müftüoğlu, Cumhurbaşkanı Macron'un, Avrupa Birliği'nin (AB) geleceğine ilişkin düşünce ve önerilerine değinirken, Balkanlar'a atıfla, güçlü bir Avrupa'nın vazgeçilmez unsuru olan Türkiye'nin katkılarını göz ardı eden talihsiz bir açıklamada bulunduğunu ifade etti.

Balkanlar'ı bilmek ve anlamanın kolay olmadığını vurgulayan Müftüoğlu, bölgeyi rekabet alanı olarak gören yaklaşımın bölgenin gerçeklerini anlayamayanlara özgü olduğuna işaret etti. Müftüoğlu, Balkanlar'da yaşanan sorunların temelinde de bu yanlış yaklaşımın bulunduğunun altını çizdi.

Büyükelçi Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin Balkanlar'da demokratik süreçlere katkısı dahil bölgedeki yapıcı rolünü samimi biçimde öğrenmek isteyenlere, son dönemde ülkemizin Balkanlar'da karşılıklı iş birliği temelindeki faaliyetlerini karalamaya çalışan çevrelerin raporlarını değil, Türkiye'nin Balkanlar'ın siyasi ve ekonomik istikrarına katkısına ilişkin çalışmaları okuyup, incelemelerini tavsiye ederiz."