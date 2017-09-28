Güncelleme: 19:20, 28 Eylül 2017 Perşembe

'Fas Krallığı her türlü ayrılıkçı harekete karşıdır'





Fas Hükümet Sözcüsü Halfi, IKBY'nin düzenlediği gayrimeşru referandumu tanımadıklarını ve Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği gayrimeşru referandumu tanımadıklarını ve Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını söyledi. Halfi, başkent Rabat'ta düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, IKBY'deki gayrimeşru referanduma ilişkin sorusunu cevapladı. Fas'ın dış politikasının ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde şekillendiğini belirten Halfi, "Fas Krallığı, Irak'ın birliği ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü ayrılıkçı harekete karşıdır. Bu duruş, Fas'ın en eski ve önemli esaslarından biridir. Nasıl ki kendi ülkemizin bölünmesini istemiyorsak Irak, Suriye ve diğer ülkelerin topraklarının da bölünmesine karşıyız." diye konuştu. Halfi ayrıca, Fas Kralı 6. Muhammed'in Afrika Birliği Zirvesinde uluslararası kamuoyunu Arap bölgesindeki parçalanma projelerine karşı uyardığını da hatırlattı.

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