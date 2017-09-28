19:23, 28 Eylül 2017 Perşembe

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Mevlüt Uysal oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) başkanlık seçiminde üçüncü tur sonuçlandı. AK Parti adayı Mevlüt Uysal 179 oyla İBB Belediye Başkanı oldu. Üçüncü turda açılan zarf sayısı 308 oldu. Geçersiz oy sayısı 4 olurken, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 125 oy aldı.

İKİNCİ TUR SONUÇLARI

İkinci turda açılan zarf sayısı 308 oldu. Geçersiz oy sayısı 1 olurken, AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal 179, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 128 oy aldı.

BİRİNCİ TUR OYLARI

Birinci turda açılan zarf sayısı 307 oldu. İki oy geçersiz sayılırken AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal 179, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 126 oy aldı.

MEVLÜT UYSAL'DAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yeni Başkanı Mevlüt Uysal seçim sonrası ilk konuşmasını yaparak, “İnşallah Allah bizi İstanbul halkına mahcup etmez” dedi.



Uysal yaptığı ilk konuşmada, “Meclis üyelerimiz 3 tur burada kaldılar. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu seçimde şahsımı büyükşehir belediye başkanı yaptınız. Dünya şehri olan İstanbul adına bölgemiz adına hayırlı olsun diyorum. Şahsım adına da inşallah hayırlısı olur. Genel başkanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1994 yılında burada başkanlığa başladı belediyecilikte bir çığır açtı. Burada şu anda İstanbul’da dünyadan gelenler diğer ülkelerden gelenler güzel bir İstanbul’da bahsediyorsa onun eseri diyorum kendisine şükranlarımı saygılarımı sunuyorum” dedi.



Uysal konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:



“Kadir Topbaş büyükşehir başkanlığından istifa etse bile ihtiyacımız olduğunda İstanbul’a hizmet etmede katkı sunacağını düşünüyorum. Bu şehir müjdelenmiş bir ve kadim bir şehir. Doğunun batının farklı kültürlerin buluştuğu bir şehirdir. İnşallah önümüzde 2019’a kadar bu az zamanda bu şehrin kültürlerin buluşma şehri olarak devam etmesine hep beraber sahip çıkacağız ve güzel işler yapacağız diye düşünüyorum. Yine bugün seçimi yaptık diyorum ki Bismillah diyelim başlayalım. Başta yaptığım konuşmamda az konuşup çok iş yapacağız dedim. İnşallah Allah bizi İstanbul halkına mahcup etmez.”

Uysal konuşmaların ardından Meclis'te tebrikleri kabul etti.

MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

1966 yılında Antalya/Alanya'da doğan Mevlüt Uysal, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Üniversite yıllarından itibaren ülke ve toplum sorunları ile yakından ilgilendi, siyasi ve sosyal çalışmaların içerisinde aktif olarak bulundu. Okulu bitirdikten sonra başladığı serbest avukatlık mesleğini icra ederken, bir taraftanda aktif siyasetle meşgul oldu ve mahalle temsilciliğinden ilçe başkanlığına kadar her kademede hizmet tecrübesi kazandı.

Gerek mesleği ile ilgili gerekse diğer sosyal konularda faaliyet gösteren birçok sivil toplum örgütünün kuruluşunda yer aldı, yönetiminde bulundu.

1997'den itibaren ikamet etmekte olduğu Başakşehir'de 1. Etap Site Yönetimi, Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi’nde Başakşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır.

KURUCU BELEDİYE BAŞKANI

Uysal, 1997’den itibaren ikamet etmekte olduğu Başakşehir’de 1. Etap Site Yönetimi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi’nde Başakşehir Belediyesi kurucu Belediye Başkanı olarak görev alan Mevlüt Uysal, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi’nde ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır.