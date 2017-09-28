Güncelleme: 22:45, 28 Eylül 2017 Perşembe

Erdoğan: Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı ortak basın toplantısında "Irak ve Suriye dahil bölgesel konuları da mütalaa ettik. Gerek Irak'ın gerekse Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu yıl içinde değerli dostum ile beşince kez bir araya geliyoruz. Bakanlarımız Rus mevkidaşları ile görüşüyor. İkili münasebetlerin güçlenmesi önemli. İki ülke olarak konsey toplantılarına önem veriyoruz. Önümüzdeki konsey toplantısında Putin'i tekrar ağırlayacağız.

Daha önce 100 milyar dolar gibi bir hedef belirledik. İkili ilişkilerimizde önemli konulardan biri de enerji. Türk Akımı ve Akkuyu projelerine önem veriyoruz. Bugün bazı aksamaları görüştük. Bugün Irak ve Suriye konularını mütalaa ettik. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünde hemfikiriz.

IKBY'deki referandumun hiçbir meşruiyeti yoktur. Kişisel, kısa vadeli çıkarlar uğruna hiçkimsenin bölgeyi tehlikeye atmaya hakkı yoktur. Referandum sonrası hassas dönemde, IKBY'nin daha vahim hatalar yapmasının önüne geçmeliyiz. Değerli dostum Putin ile Suriye'ye ilişkin güncel görüşmeleri ele aldık. İdlib'e yönelik çalışmalarımızın yoğun bir şekilde sürdürmesi kararı aldık.

Cenevre'deki siyasi süreçten memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki süreci arkadaşlarımız ile sürdüreceğiz."

Putin'in konuşmasından satır başları şöyle:

-Samimi ve yapıcı bir görüşme oldu.

- Suriye krizinin çözülmesi konusunda atılacak adımları değerlendirdik.

- Kuzey Irak'taki referandumu da görüştük.

ERDOĞAN KÜLLİYE'DE KARŞILADI

Rusya Devlet Başkanı Putin'i taşıyan uçak, saat 18.25'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Putin'i, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve beraberindeki heyet karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Rusya Devlet Başkanı Putin'i makam aracından inerken karşıladı.

Karşılamanın ardından merdivenlerde, Türkiye ve Rusya bayrakları önünde el sıkışarak poz veren Erdoğan ve Putin, daha sonra baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelere geçti.