Erdoğan: Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı ortak basın toplantısında "Irak ve Suriye dahil bölgesel konuları da mütalaa ettik. Gerek Irak'ın gerekse Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Bu yıl içinde değerli dostum ile beşince kez bir araya geliyoruz. Bakanlarımız Rus mevkidaşları ile görüşüyor. İkili münasebetlerin güçlenmesi önemli. İki ülke olarak konsey toplantılarına önem veriyoruz. Önümüzdeki konsey toplantısında Putin'i tekrar ağırlayacağız.
Daha önce 100 milyar dolar gibi bir hedef belirledik. İkili ilişkilerimizde önemli konulardan biri de enerji. Türk Akımı ve Akkuyu projelerine önem veriyoruz. Bugün bazı aksamaları görüştük. Bugün Irak ve Suriye konularını mütalaa ettik. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünde hemfikiriz.
IKBY'deki referandumun hiçbir meşruiyeti yoktur. Kişisel, kısa vadeli çıkarlar uğruna hiçkimsenin bölgeyi tehlikeye atmaya hakkı yoktur. Referandum sonrası hassas dönemde, IKBY'nin daha vahim hatalar yapmasının önüne geçmeliyiz. Değerli dostum Putin ile Suriye'ye ilişkin güncel görüşmeleri ele aldık. İdlib'e yönelik çalışmalarımızın yoğun bir şekilde sürdürmesi kararı aldık.
Cenevre'deki siyasi süreçten memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki süreci arkadaşlarımız ile sürdüreceğiz."
Putin'in konuşmasından satır başları şöyle:
-Samimi ve yapıcı bir görüşme oldu.
- Suriye krizinin çözülmesi konusunda atılacak adımları değerlendirdik.
- Kuzey Irak'taki referandumu da görüştük.
ERDOĞAN KÜLLİYE'DE KARŞILADI
Rusya Devlet Başkanı Putin'i taşıyan uçak, saat 18.25'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Putin'i, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve beraberindeki heyet karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Rusya Devlet Başkanı Putin'i makam aracından inerken karşıladı.
Karşılamanın ardından merdivenlerde, Türkiye ve Rusya bayrakları önünde el sıkışarak poz veren Erdoğan ve Putin, daha sonra baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelere geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ziyaretler için Ankara'ya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Türkiye ve Rusya olarak, Suriye ihtilafının siyasi yoldan çözümüne yönelik ortak irade ve yakın işbirliğimizi sürdürme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik." dedi.
Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Mevlüt Uysal seçildi
Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla 36 kişi gözaltına alındı
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bir konuşmasında, Balkanlar'a atıfla Türkiye'ye ilişkin yorumu hakkındaki soruya "Ülkemizin Balkanlar'da karşılıklı iş birliği temelindeki faaliyetlerini karalamaya çalışan çevrelerin raporlarını değil, Türkiye’nin Balkanlar'ın siyasi ve ekonomik istikrarına katkısına ilişkin çalışmaları okuyup, incelemelerini tavsiye ederiz” dedi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araç ve ekipmanların Hatay'a ulaştığı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan, örgütün Akdeniz bölge sorumlusu olduğu belirtilen D.Ö'nün de aralarında bulunduğu 4'ü yönetici 11 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ukrayna'dan getirilip Erzincan'ın Üzümlü ve Bitlis'in Ahlat ilçelerine yerleştirilen, 73 yıl öz vatanlarından uzakta yaşayan Ahıska Türkleri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını almaya başladı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, terör soruşturması kapsamında hakkında "yakalama" kararı verilen eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında "kırmızı bülten" ve iade talebinde bulundu
Rus-Türk İşadamları Birliği tarafından hazırlanan belgesel, bugün Rus devlet kanalında gösterilecek
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Kadir Topbaş’ın yerine, Başakşehir'in Kurucu Belediye Başkanı Mevlüt Uysal aday olarak belirlendi
Devlet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Orhan Eren vefat etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Yaz saati uygulamasıyla ilgili Danıştay'ın kararı açıkçası esas yönüyle ilgili hiçbir etkisi yok. Aynı istikamette devam edeceğiz.” dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY'de düzenlenen referandumla ilgili olarak Barzani'ye, ''Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimiyle adeta kendini ateşin ortasına atmış bulunuyor. Otur oturduğun yerde. Para, pul, her şey var. Petrolün var. Rahat dur'' dedi.
Rize'de sağanağın yol açtığı heyelanda toprak dolan evdeki kadın öldü, annesi yaralandı. Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
11. Beyoğlu Sahaf Festivali mizah dergileri ve çizgi romanlar yoğun ilgi görüyor