19:51, 28 Eylül 2017 Perşembe

Erdoğan - Putin görüşmesi başladı





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili ziyaretler gerçekleştirmek için Ankara'ya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i karşıladı. İki lider, karşılamanın ardından görüşmeye geçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Rusya Devlet Başkanı Putin'i makam aracından inerken karşıladı. Karşılamanın ardından merdivenlerde, Türkiye ve Rusya bayrakları önünde el sıkışarak poz veren Erdoğan ve Putin, daha sonra baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelere geçti. Uçak krizinin ardından ikinci kez Türkiye'ye gelen Putin ile Erdoğan'ın Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları ele alması bekleniyor.

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