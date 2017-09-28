Dağlık Karabağ'a izinsiz giden 4 Türk'e soruşturma

Azerbaycan makamları, kendi izinleri olmadan, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'a giden siyasetçi Ufuk Uras, yazar Sait Çetinoğlu, gazeteciler Ali Bayramoğlu ve Erol Katırcıoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Uras, Çetinoğlu, Bayramoğlu ve Katırcıoğlu'nun 22 Eylül'de, ilgili Azerbaycan makamlarının izni olmadan Ermenistan üzerinden Dağlık Karabağ'a gittiklerinin belirlendiği" kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu 4 Türk vatandaşı hakkında, Azerbaycan Ceza Kanunu'nun Azerbaycan devlet sınırını yasa dışı geçme maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtildi.
Uras, Çetinoğlu, Bayramoğlu ve Katırcıoğlu için tutuklama kararı verildiği ve uluslararası arama kararı çıkartıldığı ifade edilen açıklamada, bahsi geçen kişilerin gözaltına alınmaları için ilgili Türk birimlerine başvuruda bulunulduğu vurgulandı.
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun işgali altındaki Dağlık Karabağ'a giden yabancılar için çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Haklarında yargı süreci başlatılarak arama kararı çıkartılan bu kişiler ayrıca Azerbaycan'ın "kara listesine" alınıyor.
Dağlık Karabağ'a izinsiz giden Yahudi asıllı Rus blogger Aleksandr Lapşin geçen şubat ayında Belarus'ta tutuklanarak Azerbaycan'a iade edilmiş, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Azerbaycan makamları, kendi izinleri olmadan, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'a giden siyasetçi Uras, yazar Çetinoğlu, gazeteciler Bayramoğlu ve Katırcıoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı
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