Myanmar, BM'nin Arakan'a ziyaretini iptal etti

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ın, BM yetkililerinin bugün Arakan eyaletine yapacağı ziyareti iptal ettiğini bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın bilgilendirmesinde, AA muhabirinin sorusu üzerine, Myanmarlı yetkililerin bugün gerçekleştirilmesi planlanan ziyareti "hava koşulları" nedeniyle iptal ettiğini söyledi.
BM'nin, Myanmar'da krizin başladığı günden beri Arakan eyaletine erişim izni istediğine dikkati çeken Haq, "Myanmarlı yetkililer, ziyaretin iptaline gerekçe olarak hava koşullarını gösterdi. Ziyaretin bugün neden gerçekleşmediğini Myanmarlı yetkililer açıklamalı, ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği de yine Myanmarlı yetkililere bağlı." dedi.
Haq, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı mültecilerin sayısının 500 bini geçtiğini, bölgede son yıllarda en büyük yerinden edilmenin yaşandığını belirtti.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Haq, "Ziyaretin bugün neden gerçekleşmediğini Myanmarlı yetkililer açıklamalı, ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği de yine Myanmarlı yetkililere bağlı" dedi
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