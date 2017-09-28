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Güncelleme: 02:50, 29 Eylül 2017 Cuma

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Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'dan ortak askeri eğitim
Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'dan ortak askeri eğitim

Gürcistan'da düzenlenen Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan askerlerinin katıldığı Eternity-2017 üçlü karargah eğitiminin sona erdiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gürcistan Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan askerlerinin katıldığı Eternity-2017 üçlü karargah eğitimi sona erdi.

Ortak eğitimle, petrol ve gaz boru hatlarının korumasında üçlü stratejik iş birliği mekanizmasını güçlendirebilecek çok uluslu birlik merkezi kurmak hedeflendi.

Eternity-2017'nin kapanış programına Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ile Gürcistan Genelkurmay Başkanlığı J-3 Operasyonlar Planlama Daire Başkanı Albay İrakli Dzneladze de katıldı.

Başkent Tiflis'e yakın Krtsanisi'deki NATO-Gürcistan Eğitim ve Değerlendirme Merkezi'nde (JTEC) düzenlenen ortak eğitimin kapanış programında, Eternity-2017 öğretim yönetmeni Albay Revaz Nikoleişvili davetlilere eğitim hakkında sunum yaptı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Eternity-2017'nin eğitim senaryosu Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattında kriz çerçevesinde barış gücü operasyonlarını esas aldı.



İlgili Konular Eternity-2017 üçlü karargah eğitimi Türkiye gürcistan
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