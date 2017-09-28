Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
03:05, 29 Eylül 2017 Cuma
Ortadoğu
Güncelleme: 02:17, 29 Eylül 2017 Cuma

  • Paylaş
Lübnan'da 9 kişiye idam cezası verildi
Lübnan'da 9 kişiye idam cezası verildi
Foto: Arşiv

Lübnan'da, "Lübnan askerlerinin ölümüne yol açmak" suçlamasıyla yargılanan sanıklardan 9'una idam cezası verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Lübnan'da, "Lübnan askerlerinin ölümüne yol açmak" suçlamasıyla yargılanan sanıklardan 9'una idam cezası verildi.

Lübnan Askeri Mahkemesi, Sayda şehrindeki Abra kasabasında 2013 yılında yaşanan olaylar sırasında "Lübnan askerlerinin ölümüne yol açmak" suçlamasıyla yargılanan Ahmed el-Esir ve beraberindeki 8 sanığı idama mahkum etti.

Abra olayından bu yana yakalanamayan Lübnanlı eski şarkıcı Fadıl Şakir'e de gıyabında 15 yıl hapis cezası verilirken, aynı davada yargılanan diğer 20 kişi 10 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Mahkeme, vermiş olduğu bu cezaların nihai kararlar olduğunu, idam cezaları dışında itiraz edilemeyeceğini belirtti. Lübnan'da 2004 yılından bu yana idam cezaları uygulanmıyor, ceza müebbet hapse çevriliyor.

Askeri mahkemede ilk duruşmasına 15 Eylül 2015'te çıkan Esir, bugünkü son duruşmasında, mahkeme tarafından atanan askeri avukatı reddederek, "Bu avukatı kabul etmiyorum. İran'ın ve Lübnan'daki temsilcilerinin hegemonyası altında olan bu mahkemeyi de tanımıyor ve hiçbir kararını kabul etmiyorum." dedi.

Duruşmada sunulan, İran destekli Hizbullah örgütünün Abra çatışmalarında ilk kurşunu atan taraf olduğunu gösteren video ve fotoğraflar, mahkeme tarafından reddedildi.

Önceki duruşmalarda davadan çekilen avukatlar, mahkemenin bağımsızlığını yitirerek siyasileştiğini ve "Şii Hizbullah" yanlısı bir hal aldığını savunmuştu.

Duruşmanın yapıldığı sırada mahkeme önüne toplanan tutuklu yakınları, mahkemenin taraflı davrandığı ve Hizbullah örgütünü koruduğu gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.

AA muhabirine konuşan Esir'in karısı, "Lübnan Müslüman Alimler birliği haricinde hiç kimse Şeyh Esir'e destek vermedi. Sünnilerin önde gelen isimlerinin tamamı Esir'i yalnız bıraktı. Hizbullah, Lübnan'ın tüm topraklarını ele geçirmeye devam ediyor. Bazı Sünniler de bu duruma göz yumuyor." ifadelerini kullandı.

Esir'in avukatı Muhammed Sabluh ise mahkemenin kararı ne olursa olsun dava dosyası ve diğer delilleri Beyrut'taki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne sunacaklarını söyledi.

Asıl suçluların mahkemeye dahi getirilmediklerini vurgulayan Sabluh, "Ortada bir adaletsizlik söz konusu ve bunu uluslararası mahkemelere taşıyacağız. Hizbullah'ın Abra çatışmalarına katıldığını ispatlayan kanıtlarımız var ancak politik bir güç onları koruyor." diye konuştu.

Tutukluların aileleri, cezaların açıklanmasının ardından akşam saatlerinde Sayda ve Trablus şehirlerinde gösteri düzenledi.



İlgili Konular Lübnan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Lübnan'da 9 kişiye idam cezası verildi
Lübnan'da 9 kişiye idam cezası verildi

Lübnan'da, "Lübnan askerlerinin ölümüne yol açmak" suçlamasıyla yargılanan sanıklardan 9'una idam cezası verildi
İspanyol jandarmasından Katalonya'da yeni operasyon
İspanyol jandarmasından Katalonya'da yeni operasyon

İspanyol jandarması, yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'de Katalonya'da yapılmak istenen bağımsızlık referandumunu önlemek için operasyonlarına devam etti
ABD Hazine Bakanı'ndan vergi reformu açıklaması
ABD Hazine Bakanı'ndan vergi reformu açıklaması

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Trump hükümetinin dün açıkladığı vergi reformu sayesinde federal bütçe açığının 1 trilyon dolar azalacağı iddiasında bulundu
Myanmar BM'nin Arakan'a ziyaretini iptal etti
Myanmar, BM'nin Arakan'a ziyaretini iptal etti

BM Genel Sekreter Sözcüsü Haq, "Ziyaretin bugün neden gerçekleşmediğini Myanmarlı yetkililer açıklamalı, ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği de yine Myanmarlı yetkililere bağlı" dedi
IKBY'den Irak Parlamentosu tarafından çıkarılan kararlara ret
IKBY'den, Irak Parlamentosu tarafından çıkarılan kararlara ret

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, (IKBY) Bakanlar Kurulu'nun referandumdan dolayı Irak Parlamentosu tarafından çıkarılan kararları reddettiği bildirildi
Dağlık Karabağ'a izinsiz giden 4 Türk'e soruşturma
Dağlık Karabağ'a izinsiz giden 4 Türk'e soruşturma

Azerbaycan makamları, kendi izinleri olmadan, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'a giden siyasetçi Uras, yazar Çetinoğlu, gazeteciler Bayramoğlu ve Katırcıoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı
Uluslararası 18 yardım kuruluşundan Myanmar'a çağrı
Uluslararası 18 yardım kuruluşundan Myanmar'a çağrı

Uluslararası 18 insani yardım kuruluşu Myanmar hükümetinden, Arakan'a insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesini istedi
Fas Krallığı her türlü ayrılıkçı harekete karşıdır'
'Fas Krallığı her türlü ayrılıkçı harekete karşıdır'

Fas Hükümet Sözcüsü Halfi, IKBY'nin düzenlediği gayrimeşru referandumu tanımadıklarını ve Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını bildirdi
Mısır'da İhvan liderine müebbet hapis cezası
Mısır'da İhvan liderine müebbet hapis cezası

Mısır'daki darbe karşıtlarının yargılandığı davada, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii'nin de aralarında olduğu 16 sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi.
Katar Karadavi'yi teslim etmeyeceğiz
Katar: Karadavi'yi teslim etmeyeceğiz

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Karadavi'yi teslim etmeyeceğiz. Çünkü o, yetmişli yıllardan bu yana bir Katar vatandaşı ve terörist değil" dedi
Yunanistan Çin'i Avrupa ve Karadeniz'e bağlıyoruz
Yunanistan: Çin'i Avrupa ve Karadeniz'e bağlıyoruz

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Yunanistan'ın Çin'i Avrupa ülkelerine bağlayan köprü olduğunu söyledi
İspanyollardan Katalonya'ya bayraklı tepki
İspanyollardan Katalonya'ya bayraklı tepki

Katalonya'daki bağımsızlık referandumuna tepki gösteren bazı vatandaşlar İspanya'nın birçok kentinde ev ve iş yerlerine İspanya bayrağı astı. İspanya İçişleri Bakanlığının talimatıyla Katalonya bölgesine takviye jandarma ve polis gönderildi
Libyalı siyasilere AB yaptırımları uzatıldı
Libyalı siyasilere AB yaptırımları uzatıldı

AB, Libya'daki 3 siyasetçi hakkında barış sürecine zarar verdikleri ve milli mutabakat hükümeti kurulmasına engel oldukları gerekçesiyle uyguladığı yaptırımları uzatma kararı aldı
Gazprom Neft IKBY'deki petrol projesinden vazgeçti
Gazprom Neft, IKBY'deki petrol projesinden vazgeçti

Gazprom Neft Middle East Genel Müdürü Petrov, petrol kuyusuna erişimin zorluğu ve bölgede mayınlı arazi bulunma ihtimali yüzünden Halepçe projesinden vazgeçtiklerini söyledi.
130 Arakanlı Müslümanı taşıyan tekne alabora oldu
130 Arakanlı Müslümanı taşıyan tekne alabora oldu

130 Arakanlı Müslümanı taşıyan bot alabora oldu. 16 Müslüman'ın cesedine ulaşan ve cesedine ulaşılan Arakanlı Müslümanların çoğunun çocuk olduğunu söyleyen yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'nın Danışmanı Egeland, "İdlib'de sadece geçen hafta en az 5 hastane ile insani yardımların stoklandığı iki depo saldırıya uğradı" dedi

Haberler

Lübnan'daki sendikalardan grev çağrısı
Lübnan'daki sendikalardan grev çağrısı

Lübnan'da 'işkenceye ve taraflı yargılamaya hayır' protestosu
Lübnan'da 'işkenceye ve taraflı yargılamaya hayır' protestosu

Lübnanlı alimlerden "cuma günü tatil olsun" eylemi
Lübnanlı alimlerden quot cuma günü tatil olsun quot eylemi

Rus lider Putin, Hariri ile görüştü
Rus lider Putin Hariri ile görüştü

Lübnan'da "Suriye'deki Savaşın Bedeli" konferansı
Lübnan'da quot Suriye'deki Savaşın Bedeli quot konferansı

Filistinlilerin 70 yıllık yürek burkan dramı | FOTO
Filistinlilerin 70 yıllık yürek burkan dramı FOTO

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan DEAŞ'a karşı zafer ilanı
Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan DEAŞ'a karşı zafer ilanı

Lübnan ordusundan DEAŞ operasyonunda 'ateşkes kararı'
Lübnan ordusundan DEAŞ operasyonunda 'ateşkes kararı'






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 