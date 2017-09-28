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12:25, 29 Eylül 2017 Cuma
Ortadoğu
Güncelleme: 02:17, 29 Eylül 2017 Cuma

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Lübnan'da Ahmed el Esir'e idam cezası verildi
Lübnan'da Ahmed el Esir'e idam cezası verildi
Foto: Arşiv

Lübnan'da askeri mahkeme, Hizbullah ve İran karşıtlığıyla bilinen Sünni din adamı Ahmed el Esir için idam kararı verdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Lübnan'da, "Lübnan askerlerinin ölümüne yol açmak" suçlamasıyla yargılanan sanıklardan 9'una idam cezası verildi.

Lübnan Askeri Mahkemesi, Sayda şehrindeki Abra kasabasında 2013 yılında yaşanan olaylar sırasında "Lübnan askerlerinin ölümüne yol açmak" suçlamasıyla yargılanan Ahmed el-Esir ve beraberindeki 8 sanığı idama mahkum etti.

Lübnan'da Hizbullah ve İran karşıtlığıyla tanınan ve iki yıl önce Lübnan güvenlik güçleri tarafından tutuklanan Sünni din adamı Ahmed el Esir'in iki yıl süren yargılama sürecinin sonunda idam cezası geldi. El Esir'in, 2013 yılında Lübnan ordusu ile girdiği çatışmalar nedeniyle idam cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Abra olayından bu yana yakalanamayan Lübnanlı eski şarkıcı Fadıl Şakir'e de gıyabında 15 yıl hapis cezası verilirken, aynı davada yargılanan diğer 20 kişi 10 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Mahkeme, vermiş olduğu bu cezaların nihai kararlar olduğunu, idam cezaları dışında itiraz edilemeyeceğini belirtti. Lübnan'da 2004 yılından bu yana idam cezaları uygulanmıyor, ceza müebbet hapse çevriliyor.

Askeri mahkemede ilk duruşmasına 15 Eylül 2015'te çıkan Esir, bugünkü son duruşmasında, mahkeme tarafından atanan askeri avukatı reddederek, "Bu avukatı kabul etmiyorum. İran'ın ve Lübnan'daki temsilcilerinin hegemonyası altında olan bu mahkemeyi de tanımıyor ve hiçbir kararını kabul etmiyorum." dedi.

Duruşmada sunulan, İran destekli Hizbullah örgütünün Abra çatışmalarında ilk kurşunu atan taraf olduğunu gösteren video ve fotoğraflar, mahkeme tarafından reddedildi.

Önceki duruşmalarda davadan çekilen avukatlar, mahkemenin bağımsızlığını yitirerek siyasileştiğini ve "Şii Hizbullah" yanlısı bir hal aldığını savunmuştu.

Duruşmanın yapıldığı sırada mahkeme önüne toplanan tutuklu yakınları, mahkemenin taraflı davrandığı ve Hizbullah örgütünü koruduğu gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.

AA muhabirine konuşan Esir'in karısı, "Lübnan Müslüman Alimler birliği haricinde hiç kimse Şeyh Esir'e destek vermedi. Sünnilerin önde gelen isimlerinin tamamı Esir'i yalnız bıraktı. Hizbullah, Lübnan'ın tüm topraklarını ele geçirmeye devam ediyor. Bazı Sünniler de bu duruma göz yumuyor." ifadelerini kullandı.

Esir'in avukatı Muhammed Sabluh ise mahkemenin kararı ne olursa olsun dava dosyası ve diğer delilleri Beyrut'taki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne sunacaklarını söyledi.

Asıl suçluların mahkemeye dahi getirilmediklerini vurgulayan Sabluh, "Ortada bir adaletsizlik söz konusu ve bunu uluslararası mahkemelere taşıyacağız. Hizbullah'ın Abra çatışmalarına katıldığını ispatlayan kanıtlarımız var ancak politik bir güç onları koruyor." diye konuştu.

Tutukluların aileleri, cezaların açıklanmasının ardından akşam saatlerinde Sayda ve Trablus şehirlerinde gösteri düzenledi.



İlgili Konular Lübnan ahmed el esir
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