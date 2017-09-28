Güncelleme: 23:35, 28 Eylül 2017 Perşembe

ABD Hazine Bakanı'ndan vergi reformu açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump hükümetinin dün açıkladığı vergi reformu sayesinde federal bütçe açığının 1 trilyon dolar azalacağını söyledi.

Mnuchin, ABD'de yayın yapan televizyon kanalı Fox'a verdiği mülakatta, vergi reformunun federal bütçe açığını arttırma olasılığına yönelik soruları da cevapladı.

Yeni vergi reformu teklifinin yasalaşması durumunda ABD federal hükümetine 2 trilyon dolar ek gelir sağlayacağını savunan Steven Mnuchin, federal bütçe açığının da 1 trilyon dolar azalacağını ifade etti.

"YÜZDE 3'ÜN ÜZERİNDE BİLE BÜYÜME ORANINI YAKALAYABİLİRİZ"

Mnuchin, vergi teklifinin ABD Kongresinden geçmesi durumunda ülke ekonomisinin büyüme hızının yüzde 3'e çıkacağını belirterek, "Biz büyümeye odaklandık. Yüzde 3'ün üzerinde bile büyüme oranını yakalayabiliriz." yorumunu yaptı.

ABD'de herhangi bir siyasi partiye bağlı olmayan ve kar amacı gütmeyen "Sorumlu Federal Bütçe Komitesi" (Committee for a Responsible Federal Budget), dün yaptığı açıklamada, vergi teklifinin yasalaşması durumunda ABD'de bütçe açığının 2027'ye kadar 2,2 trilyon dolar artabileceği uyarısında bulunmuştu.

Bugün itibarıyla ABD'nin federal bütçe açığı yaklaşık 692 milyar dolar, toplam kamu borcu ise yaklaşık 20,2 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.