09:23, 29 Eylül 2017 Cuma

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Eylül 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Zeytinburnu'nda Samiha Ayverdi Anadolu Lisesinin açılış törenlerine katılacak.



(İstanbul/14.30/16.00)



2- Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale Havalimanı Terminal Binası açılış töreni ile Troia Kültür Merkezi'nde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi akademik yılı açılışı ve fahri doktora tevcih törenine iştirak edecek.



- Yıldırım, Bayramiç'te restorasyonu tamamlanan "Mehmet Akif Ersoy Evi"nin açılışını yaparak halka hitap edecek.



(Çanakkale/10.00/10.30/15.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, partisinin Çekerek, Kadışehri ve Saraykent ilçe kongrelerine katılacak.



(Yozgat/10.00/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gebze Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na iştirak edecek.



(Kocaeli/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kandilli Yerleşkesi'nde akademik yıl açılış törenine katılacak, üniversitenin Haliç Yerleşkesi'ni ziyaret edecek, Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği üyeleriyle bir araya gelecek.



(İstanbul/10.00/17.00/20.30)



4- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC ziyareti kapsamında Meclis Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile görüşecek, Yapısal Dönüşüm Programı 2'nci Gözden Geçirme Çalışması Sonuç Toplantısı’na katılacak.



(Lefkoşa)



5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Ödül Töreni"ne ve AK Parti Hacılar İlçe Kongresi'ne iştirak edecek, Mimar Sinan Evi'ni ziyaret edecek.



(Kayseri/10.00-17.30)



6- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademik yıl açılış törenine ve AK Parti Ardeşen İlçe Kongresi'ne katılacak.



-Yazıcı, şiddetli yağış nedeniyle Rize'nin zarar gören bölgelerinde inceleme yapacak.



(Rize/10.00/14.00/16.00)



7- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği TurAz Kartalı-2017 tatbikatının kapanış törenine katılacak.



(Yevlah)



8- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım töreni ile AK Parti Merkez İlçe Kongresi'ne iştirak edecek.



(Bitlis/09.00-11.00)



9- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması tanıtım programına katılacak.



(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İl Müdürlüğünde Tarımsal STK'larla toplantıya katılacak, İstanbul Harbiye Oditoryumu'nda 45. Apimondia Dünya Arıcılık Kongresi açılış törenine iştirak edecek.



(Bursa/09.30/İstanbul/17.30)



2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, partisinin Yenişehir ve Silifke ilçe kongrelerinde yer alacak.



(Mersin/10.00/14.00)



3- TÜİK, bu yılın ocak-haziran dönemine ilişkin elektrik ve doğalgaz fiyatları ile ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışi̇şleri̇ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin ile İstanbul'da ortak basın toplantısı düzenleyecek.



(İstanbul / 11.15)



2- AB devlet ve hükümet başkanları, dönem başkanı Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenecek “Dijital Zirve”de bir araya gelecek.



(Tallin)

3- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor.



(Erbil)



4- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.



(Myanmar)



5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.



(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Beyoğlu'ndaki Emek Sineması'nda "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesinin açılış törenine katılacak, 800 çocukla "Ayla" filmini izleyecek.



(İstanbul/14.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bahariye Mevlevihanesi'nde "Muharrem İftarı ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı"na katılacak.



(İstanbul/18.59)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Masa Tenisi Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonası açılışı ve Kodlama Atölyesi'nin açılış törenlerine katılacak



(Rize/13.00/15.30)



2- Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Takım, Rusya ile karşı karşıya gelecek.



(Bakü/19.30)



3- Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe karşılaşacak.



(Manisa/20.00)



4- TFF 1. Lig'de 7. hafta, Boluspor-Altınordu maçıyla başlayacak.



(Bolu/18.00)



5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, Macaristan'ın Alba Fehervar takımına konuk olacak.



(Szekesfehervar/19.00)