09:36, 29 Eylül 2017 Cuma

ABD'den Apple'a 'radyo çipini etkinleştir' çağrısı





ABD Federal İletişim Komisyonu, kasırgalar ve doğal afetler sırasında insanların radyo kanallarından hayati bilgileri alabilmeleri için Apple'ın iPhone'lardaki FM radyo çiplerini etkinleştirmesi gerektiğini duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), teknoloji devi Apple'ın akıllı telefonlarındaki FM radyo çiplerini etkinleştirerek kasırgalar esnasında kullanıcıların haber alabilmesini sağlaması çağrısında bulundu. FCC'den yapılan yazılı açıklamada, geçen ay ABD'nin Teksas eyaletini, bu ayın başında Florida eyaletini ve geçen hafta da Porto Riko'yu etkisi altına alan kasırgalara işaret edildi. Harvey, Irma ve Maria kasırgaları sırasında cep telefonu ve internet şebekelerinin kullanım dışı kaldığına dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların cep telefonlarındaki FM radyo çipleri sayesinde radyo kanallarını dinlemeye devam ettiği ve hayati bilgilere erişim sağladığı vurgulandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen FCC Başkanı Ajit Pai, "Doğal afetler esnasında, cep telefonlarında FM çipleri etkinleştirilmiş Amerikalılar radyoda paylaşılan hayati bilgilere erişim sağlayabiliyor. Cep telefonlarındaki FM çiplerini etkinleştiren şirketleri alkışlıyorum. Ancak, Apple bunu hala gerçekleştirmeyen firmalar arasında bulunuyor." ifadesini kullandı. Pai, Apple'a iPhone modellerinde bulunan FM çipleri aktif hale getirmesi çağrısı yaptı.

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