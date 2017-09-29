09:39, 29 Eylül 2017 Cuma

Havice'yi kurtarma operasyonunun ikinci aşaması başladı





Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'e bağlı Havice'yi terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başladığını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, yaptığı yazılı açıklamada, "Kerkük'ün batısındaki tüm bölgeleri kapsayan Havice'yi kurtarma operasyonunun ikinci aşamasını sabaha karşı başlattık." ifadesine yer verdi. Irak'ın her karış toprağını geri alıp DEAŞ'ı püskürtmeye kararlı olduklarını vurgulayan İbadi, bu terör örgütünü yakında tamamen yeneceklerini kaydetti. Başbakan İbadi, 21 Eylül'de Havice'yi kurtarma operasyonunun ilk aşamasının başladığını duyurmuştu.

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