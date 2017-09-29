09:42, 29 Eylül 2017 Cuma

45 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon



Foto: Arşiv

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 117 kişinin yakalanması için İzmir merkezli 45 ilde operasyon başlatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 117 kişinin yakalanması için İzmir merkezli 45 ilde operasyon başlatıldı.

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