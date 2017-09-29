Hakkari'den acı haber, 1 şehit 4 yaralı

Erdoğan: Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ziyaretler için Ankara'ya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Türkiye ve Rusya olarak, Suriye ihtilafının siyasi yoldan çözümüne yönelik ortak irade ve yakın işbirliğimizi sürdürme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik." dedi.