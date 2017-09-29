10:03, 29 Eylül 2017 Cuma

Yemen'de 'Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nden BM'ye çağrı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yemen'de Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in partisi Genel Halk Kongresinin (GPC) ilan ettiği, uluslararası meşruiyeti olmayan "Ulusal Kurtuluş Hükümeti"ne bağlı Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine, Yemen'deki ihlallerle ilgili karar tasarısını kabul etme çağrısında bulundu.

Bakanlıktaki bir yetkili, İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanan konseyin "Yemen'de savaş kurallarının ihlal edilmesiyle ilgili karar tasarısının" oylanması işleminin bugüne ertelenmesinin ardından açıklama yaptı.

Husilere ait SABA Haber Ajansında yer alan açıklamada söz konusu yetkili, "İnsan hakları ihlallerini belgeleyecek bağımsız, tarafsız, uluslararası bir komisyonun kurulmasının cuma gününe ertelenmesinin amacı BM İnsan Hakları Konseyini güç durumda bırakmaktır." ifadesini kullandı.

Konsey üyelerini karar tasarısının kabul edilmesi için çaba sarf etmeye çağıran yetkili, Suudi Arabistan yönetimini de tasarının oylanmasını ertelemeye çalışmakla suçladı.

Üç haftadır devam eden ve bugün son bulacak konsey toplantılarında Yemen konusundaki söz konusu kararla ilgili görüş ayrılıkları yaşandığı belirtiliyor.

Husiler ve devrik lider Salih'in partisi GPC, 28 Kasım 2016'da eski Aden Valisi Abdulaziz bin Habtur başkanlığında Sana'da "Ulusal Kurtuluş Hükümeti" kurduğunu açıklamıştı.