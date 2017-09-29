10:08, 29 Eylül 2017 Cuma

Madagaskar'da veba salgını: 19 ölü





Madagaskar'da meydana gelen veba salgınında son bir ayda 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Madagaskar Sağlık Bakanı Lalatiana Andriamanarivo, düzenlediği basın toplantısında geçen aydan bu yana vebaya yakalanan 109 kişiden 19'unun öldüğünü söyledi. Her sene veba salgınının eylülde başlayıp nisan ayına kadar devam ettiğini belirten Andriamanarivo, bu yıl salgının daha erken yayılmaya başladığına işaret etti. Sağlık Bakanlığı, veba hastalarının ücretsiz tedavisi için başkent Antananarivo'da bir sağlık merkezi kurmuştu. Veba hastalığı, yüksek ateş, yorgunluk ve öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

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