10:18, 29 Eylül 2017 Cuma

Morolu Müslümanların, kamplardaki zorlu hayat mücadelesi | VİDEO





Filipinler'in Marawi kentindeki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce Morolu Müslüman, yaklaşık 4 aydır Iligan şehrinde açılan çadır kamplarda zor şartlar altında hayat mücadelesi veriyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Filipinler'de, DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle Marawi'deki evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce Morolu Müslümanın, yaklaşık 4 aydır Iligan şehrinde açılan çadır kamplarda zor şartlar altındaki hayat mücadelesi sürüyor. Filipin güvenlik güçleri ile DAEŞ bağlantılı militanlar arasında Marawi kentinde 23 Mayıs'ta başlayan çatışmalar nedeniyle yüz binlerce Morolu Müslüman evlerini terk etmek zorunda kaldı. Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) tarafından Marawi yakınlarında ve Iligan şehrinde açılan çadır kamplarında kalan Morolu Müslümanlar, zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor. Marawi kentinde yaşanan çatışmada evini terk edenlerden bir tanesi de evli ve 4 çocuk annesi Dr. Noronısa Dipatuan, yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri ve militanlar arasında yaşanan çatışmalar sonucu Marawi'de sahibi olduğu hastane ve okulunun yıkıldığını anlattı. Marawi'de 12 yıldır kentin ikinci büyük hastane işlettiğini kaydeden Dipatuan, hastanenin yanında sağlıkçı yetiştiren bir de okulunun bulunduğunu söyledi. Dipatuan, Okulun Marawi'de sağlık eğitimi veren tek okul olduğuna işaret ederek, üniversite düzeyinde 5 yıldır eğitim verilen okulun yılda yaklaşık 300 kişiyi mezun ettiğini belirtti. "Marawi'ye dönüp yavaş yavaş şehrimizi inşa etmek istiyoruz" Hastane ve okulun çatışmalarda yıkıldığını yineleyen Dipatuan, bölgedeki herkesin çatışmalar nedeniyle can derdine düştüğünü ve kendisinin de ailesiyle güvenli bölgeye kaçtığını anlattı. Çatışmaların bitmesinden sonra evine dönerek hastane ve okulu inşa edeceği günü özlemle beklediğini belirten Dipatuan, "Marawi'ye dönüp yavaş yavaş şehrimizi inşa etmek istiyoruz." diye konuştu. Bölgede bulunan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (CANSUYU) gönülleri, Marawi'deki çatışmalardan kaçanlara, Türkiye'nin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Cansuyu Moro Yardım Koordinatörü İsmail Özdemir, evlerini terk etmek zorunda kalan Morolu Müslümanlara ellerinden gelen tüm yardımları yapacaklarını aktardı.

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