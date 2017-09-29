10:26, 29 Eylül 2017 Cuma

Güney Afrika'da Türk Film Festivali başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Afrika'da 5. Türk Film Festivali başladı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği tarafından Cape Town'da düzenlenen resepsiyonla başlayan film festivalinin açılışında "Kocan Kadar Konuş" filmi gösterildi. Festival kapsamında Pretorya, Johannesburg ve Durban şehirlerinde "Nadide Hayat", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Eyvah Eyvah" ve "Annemin Yarası" filmleri gösterilecek.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, film festivalinin Güney Afrika'daki Türk toplumunun kucaklaşmasında önemli rol oynadığını belirterek, "Aldığımız geri bildirimlerden anlıyoruz ki film festivali, ülkemizin özellikle çağdaş sinemasını ve Türk kültürünü Güney Afrikalılara anlatan ve aynı zamanda buradaki Türk toplumunun bir araya gelmesine ve kucaklaşmasına vesile olan bir etkinlik." dedi

Dün Türk Havayolları'nın (THY) Güney Afrika uçuşlarına başlamasının 10. yıl dönümünü kutladıklarını anımsatan Ülgen, bunun kendisine büyük onur verdiğini, THY'nin Türkiye'yi Güney Afrika'ya bağlayan en güçlü ve en kısa yol olduğunu kaydetti.

Ülgen, "Güney Afrika-Türkiye gündemi aslında ekonomi ağırlıklı. 5 yıllık aradan sonra gelecek hafta Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz eş başkanlığında Güney Afrika Sanayi ve Ticaret Bakanı'nın da katılımıyla Karma Ekonomik Komisyonu toplantısını gerçekleştireceğiz. Üst düzeyde kapsamlı bir görüşme dizimiz olacak. Buradan beklentimiz Güney Afrika pazarına girmek isteyen girişimcilerimizin keza Türkiye pazarına girmek isteyen Güney Afrikalı girişimcilerin önünü açmak " şeklinde konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) varlığını Güney Afrika'da daha fazla hissetmeye başladıklarını ifade eden Ülgen, bu konuyu Güney Afrika makamları ile ele aldıklarını ve müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'yi daha da güçlendirdiğini vurgulayan Ülgen, geçen yıl Yunus Emre Enstitüsünün, bir ay önce de TİKA'nın Güney Afrika'da faaliyete başlamasının Türkiye'nin Güney Afrika'daki varlığını hem kalkınma hem insani yardım hem de ekonomik anlamda daha da güçlendirdiğini sözlerine ekledi.

Festival, 22 Ekim'de sona erecek.