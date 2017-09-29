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Van merkezli 10 ilde gümrük operasyonu: 23 gözaltı
Van merkezli 10 ilde gümrük operasyonu: 23 gözaltı

Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrüğü'nden geçen ticari araçlara eksik işlem yaparak menfaat elde ettiği tespit edilen 22'si gümrük görevlisi 23 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrüğü'nden özellikle gıda yüklü araçlara menfaat karşılığı eksik işlem yapıldığını belirleyen Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

Aralarında 22 gümrük görevlisinin de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Van merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, 23 kişi gözaltına alındı.

GÜMRÜK KAPISI MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 22 gümrük görevlisinden birinin Kapıköy Gümrük Müdürü olduğu öğrenildi.

Şüpheliler hakkında "Resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.



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