Van merkezli 10 ilde gümrük operasyonu: 23 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrüğü'nden özellikle gıda yüklü araçlara menfaat karşılığı eksik işlem yapıldığını belirleyen Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.
Aralarında 22 gümrük görevlisinin de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Van merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, 23 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 22 gümrük görevlisinden birinin Kapıköy Gümrük Müdürü olduğu öğrenildi.
Şüpheliler hakkında "Resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın karar duruşmasının 4 Ekim Çarşamba günü görülmesini kararlaştırdı
Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrüğü'nden geçen ticari araçlara eksik işlem yaparak menfaat elde ettiği tespit edilen 22'si gümrük görevlisi 23 kişi gözaltına alındı
Hakkari Çukurca ilçesinin karşı tarafında yer alan Kuzey Irak'ın Kanimasi bölgesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 117 kişinin yakalanması için İzmir merkezli 45 ilde operasyon başlatıldı
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasının zor olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri ve iradesiyle önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti.
Gürcistan'da düzenlenen Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan askerlerinin katıldığı Eternity-2017 üçlü karargah eğitiminin sona erdiği bildirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ziyaretler için Ankara'ya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Türkiye ve Rusya olarak, Suriye ihtilafının siyasi yoldan çözümüne yönelik ortak irade ve yakın işbirliğimizi sürdürme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik." dedi.
Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Mevlüt Uysal seçildi
Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla 36 kişi gözaltına alındı
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bir konuşmasında, Balkanlar'a atıfla Türkiye'ye ilişkin yorumu hakkındaki soruya "Ülkemizin Balkanlar'da karşılıklı iş birliği temelindeki faaliyetlerini karalamaya çalışan çevrelerin raporlarını değil, Türkiye’nin Balkanlar'ın siyasi ve ekonomik istikrarına katkısına ilişkin çalışmaları okuyup, incelemelerini tavsiye ederiz” dedi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araç ve ekipmanların Hatay'a ulaştığı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan, örgütün Akdeniz bölge sorumlusu olduğu belirtilen D.Ö'nün de aralarında bulunduğu 4'ü yönetici 11 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ukrayna'dan getirilip Erzincan'ın Üzümlü ve Bitlis'in Ahlat ilçelerine yerleştirilen, 73 yıl öz vatanlarından uzakta yaşayan Ahıska Türkleri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını almaya başladı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, terör soruşturması kapsamında hakkında "yakalama" kararı verilen eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında "kırmızı bülten" ve iade talebinde bulundu