11:16, 29 Eylül 2017 Cuma

Rus muhalif Navalny gözaltına alındı





Rusya'da muhalefet lideri ve aynı zamanda yolsuzluklarıyla tanınan Alexei Navalny'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi AFP haber ajansına göre Rus muhalif lider Alexei Navaly'nin Moskova'da gözaltına alındığı bildirildi.

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